Lory Del Santo continua ad essere al centro delle discussioni all'Isola dei Famosi 2022 e, nella puntata di ieri, lunedì 30 maggio, è stata protagonista di vari attacchi provenienti da più concorrenti. A scagliarsi contro la showgirl è stato anche Nicolas Vaporidis. Fra i due non scorre buon sangue e non vi è un rapporto idilliaco in Honduras. Dallo studio, anche Ilona Staller si è voluta confrontare con Lory Del Santo, durante il momento delle nomination. Ilona ha detto che la naufraga compie troppe strategie e parla delle persone alle spalle.

Lory Del Santo contro Ilona Staller

Lory Del Santo, quando si è apprestata a compiere le nomination, ha subito un attacco verbale da parte di Ilona Staller che si è voluta cacciare dei sassolini dalla scarpa. L'attrice non ha gradito le parole dell'ex compagna di avventura ed ha replicato sottolineando che lei non parla mai alle spalle delle persone aggiungendo che non vi è un audio che dimostra quelle parole, ma si tratta di una vera e propria fantasia di Ilona. Secondo Lory, questo è un pensiero che accomuna due naufraghi ma nessuno ha prove. Del Santo ha poi affermato che sarebbe molto sciocco da parte sua parlare dietro le quinte. Invece, dalla sua, intende cercare generosità ed onestà e a darne testimonianza sarebbero le sue nomination sempre differenti in quanto non vuole fare del male a nessun concorrente.

Il confronto fra Nicolas e Lory

Non è stato l'unico confronto di cui si è resa protagonista Lory Del Santo nella puntata del 30 maggio 2022 dell'Isola ei Famosi. Nicolas Vaporidis ha precisato, riferendosi, alla compagna d'avventura che dice una cosa e poi ne effettua un'altra. Rimarcando che non vi è odio in queste parole, l'attore ha spiegato che non tollera questa situazione aggiungendo: "Lei dimentica le cose in modo consapevole".

Lory ha replicato a Vaporidis dichiarando che credeva che fosse una persona giusta e, invece, si è sbagliata. La showgirl ha poi detto che Nicolas si è sempre messo d'accordo con gli altri naufraghi per far parlare di lei. Del Santo ha, in seguito, affermato che l'attore romano le ha offerto una torta ma solo dopo aver proferito parole disgustose nei suoi confronti.

La 63enne ha evidenziato che intende premiare coloro che le tramandano emozioni positive e non negative.

Del Santo contro il gruppo

Lory Del Santo ha avuto contrasti con tanti concorrenti dell'Isola dei Famosi. Dopo i confronti con Ilona Staller e Nicolas Vaporidisi, l'attrice ha finito per scontrarsi, ad esempio, con Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro. Dopo aver mangiato delle lasagne che hanno lasciato del malcontento nel fratello di Guendalina, che si attendeva una porzione più grande, anche i sandwich non sono stati graditi dal 37enne che, in accordo con gli altri compagni d'avventura, ha deciso di protestare domandando di poter avere ciò che ha vinto.