Cambio programmazione in casa Mediaset per il prossimo giugno 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime pomeridiano, dove arriverà alla conclusione l'appuntamento con Brave and Beautiful.

Si avvia verso lo stop anche l'appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso, che andrà in pausa per tutto il periodo estivo.

Tra le novità della programmazione di giugno, invece, spicca l'arrivo della soap opera Un altro domani, che andrà in onda nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Chiude Brave and Beautiful: cambio programmazione Mediaset giugno

Nel dettaglio, il cambio programmazione del prossimo giugno interesserà in primis i fan della soap Brave and Beautiful, che ormai si avvia verso l'attesissimo finale di sempre.

Le ultime puntate della prima e unica stagione di questa serie saranno trasmesse entro il mese di giugno, complice anche il fatto che, dai prossimi giorni di giugno, l'appuntamento con la soap conquisterà maggiore spazio nel palinsesto di Canale 5.

Complice la chiusura di Uomini e donne, la serie con Cesur e Suhan andrà in onda dalle 16 alle 17:20 circa.

Con il finale della prima stagione, però, calerà definitivamente il sipario su Brave & Beautiful, dato che la soap opera turca non andrà avanti con altre stagioni.

In patria, infatti, si è scelto di cancellarla e quindi eliminarla dal palinsesto e di conseguenza anche in Italia non ci sarà modo di continuare a vedere l'evolversi delle vicende di Cesur e Suhan.

Stop Pomeriggio 5 in daytime: Barbara d'Urso va in ferie

E poi ancora, il cambio programmazione del mese di giugno interesserà anche la fascia oraria post Brave & Beautiful, occupata quotidianamente da Pomeriggio 5, il talk show condotto con successo da Barbara d'Urso.

La trasmissione, come svelato dalla conduttrice stessa, andrà avanti fino a metà mese, dopodiché si fermerà per la consueta pausa estiva.

Ma, al posto di Pomeriggio 5, non ci sarà spazio per una versione estiva del programma bensì per la messa in onda di film che ne prenderanno il posto in daytime.

Un altro domani debutta nella programmazione Mediaset di giugno

Tra le novità della programmazione Mediaset di giugno, invece, va segnalato il debutto della soap opera Un altro domani, che dal 6 giugno terrà compagnia al pubblico di Canale 5.

La messa in onda di questo nuovo prodotto è prevista nella prestigiosa fascia oraria che va dalle 14:45 alle 15:50, che da quel lunedì pomeriggio si ritroverà orfana dell'appuntamento con Uomini e donne.

Nel preserale, invece, gli spettatori potranno continuare a seguire per tutta l'estate le repliche di Avanti un altro, il quiz condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che sta continuando a registrare ottimi ascolti sebbene si tratti di riproposizioni.

In access prime time, invece, dopo il finale di stagione di Striscia la notizia, la linea passerà alla nuova stagione di Paperissima Sprint, la trasmissione ideata da Antonio Ricci ormai diventata un "must" della programmazione estiva Mediaset, nonostante gli ascolti non proprio entusiasmanti.