La settima stagione de Il Paradiso delle Signore andrà in onda a settembre su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le puntate finali del 6° capitolo della fiction daily nostrana si sono concluse con l'inaspettata scelta di Gloria Moreau (Lara Komar) di costituirsi alla polizia in merito all'accusa di praticare aborti avanzatale, circa 20 anni prima quando era un'ostetricia, dal marito di una sua paziente. Tale ardua decisione della capo commessa era nata dalla voglia di quest'ultima di concedere alla figlia Stefania Colombo (Grace Ambrose) la possibilità di coronare il suo sogno d'amore con Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia).

La moglie di Ezio (Massimo Poggio), difatti, era venuta a conoscenza che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) aveva ricattato la sorellastra: o la stessa terminava il flirt col nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) oppure la cavallerizza del Circolo avrebbe denunciato Gloria alle autorità. Per sapere come si evolverà tale avvincente storyline bisognerà attendere la prossima stagione ma, al contempo, un'ipotesi da non scartare riguarderebbe l'eventuale scelta di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) in merito. Il proprietario dell'atelier, difatti, potrebbe commissionare a Stefania di scrivere un articolo sulla madre sul Paradiso Market, così da dar maggior risalto alla vicenda legale della capo commessa.

Marco potrebbe temere per l'incolumità di Stefania a causa di Gemma

Da quando Gemma è stata lasciata da Marco è parsa sviluppare una vera e propria ossessione verso il rampollo di casa Di Sant'Erasmo, cercando in ogni modo di ricucire il legame con lo stesso nella speranza di tornarci assieme. Tale ipotesi, però, non è mai sembrata nemmeno per un istante percorribile, in quanto il fratello di Tancredi è parso, dal termine della storia con Zanatta junior in poi, non avere occhi che per Stefania.

La figlia di Veronica (Valentina Bartolo), nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, potrebbe continuare a dare del filo da torcere alla sorellastra e, magari, passare dalle minacce verbali a quelle fisiche. Marco, qualora ciò dovesse concretizzarsi, potrebbe temere per l'incolumità dell'attuale fidanzata.

Vittorio potrebbe commissionare a Stefania di scrivere un articolo sulla madre Gloria

Il Paradiso Market, nella stagione appena conclusa, ha visto una rapida ascesa e gran merito di ciò è da attribuirsi alla collaborazione professionale tra Marco e Stefania. Inizialmente la giovane Colombo era una semplice assistente, una collaboratrice che aspirava a divenire una vera giornalista ma, col trascorrere degli episodi, è sembrata prendere sempre più dimestichezza col mondo editoriale.

Il talento della figlia di Ezio potrebbe non essere passato inosservato a Vittorio, il quale potrebbe commissionare alla Venere di scrivere un articolo che tratti dell'intricata vicenda legale nella quale sarà presumibilmente coinvolta la madre Gloria.

Se tale eventualità dovesse realizzarsi, l'accusa fatta a Moreau di praticare aborti raggiungerebbe un bacino d'utenza decisamente maggiore e, grazie al possibile eco mediatico, le chance che la capo commessa possa risultare innocente aumenterebbero.