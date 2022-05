La scelta di Luca Salatino andrà in onda martedì 31 maggio su Canale 5. Stando a un'indiscrezione di Deianira Marzano, tra l'ex tronista di Uomini e donne e la corteggiatrice Soraia Allam ci sarebbero già dei problemi di coppia. Secondo la blogger campana, i due ex volti del dating show di Maria De Filippi potrebbero essersi detti addio in tempi record.

Il messaggio dell'ex corteggiatrice

In attesa di vedere la puntata finale di Uomini e Donne dedicata a Luca Salatino, Soraia Allam ha postato un video criptico. Scendendo nel dettaglio, l'ex corteggiatrice ha ripreso un'intervista in cui vengono posti dei quesiti: "Se un fiore non sboccia, dai la colpa al fiore o all'ambiente che lo circonda?".

Dopo una serie di quesiti, la diretta interessata ha chiuso con un altro punto di domanda: "Quando ti guardi e ti fissi su quella parte del corpo, quello è veleno".

La segnalazione

La scelta di Luca Salatino è stata registrata qualche settimana fa, ma probabilmente verrà trasmessa sul piccolo schermo martedì 31 maggio. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, la neo coppia di Uomini e Donne starebbe già vivendo un momento di difficoltà: "Questi secondo me si sono già lasciati". L'esperta di gossip ha rivelato che la situazione sarebbe piuttosto ingarbugliata.

A fare eco alle riflessioni di Marzano, ci ha pensato Amedeo Venza, il quale ha spiegato che Luca Salatino si trova in Liguria per una vacanza con il suo amico Matteo Ranieri.

Insomma, anziché trascorrere il suo tempo con l'ex corteggiatrice scelta nel dating show di Canale 5, lo chef romano avrebbe scelto di passare il suo tempo con l'amico con cui ha condiviso l'esperienza sul trono. Inoltre, Venza ha sostenuto che persone vicino a Soraia abbiano ammesso che tra i due non è scoccata la scintilla.

Attualmente, la neo coppia starebbe cercando di trovare un punto d'incontro ma non sarebbe facile a causa di numerose divergenze caratteriali.

I dubbi dei telespettatori

I telespettatori di Uomini e Donne stanno insinuando dubbi sulla scelta di Luca Salatino. Sui social, i movimenti della coppia non lasciano ben sperare. Nel weekend, Soraia è stata avvistata in compagnia di Federica Aversano: ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.

A detta di alcuni, il tronista avrebbe effettuato una scelta solo per il pubblico. Lo chef romano infatti, avrebbe perso la testa per Aurora Colombo: l'addio al programma della corteggiatrice, però, avrebbe portato Luca a effettuare una scelta solo ed esclusivamente di facciata.

Al momento Luca Salatino e Soraia Allam hanno scelto il silenzio, ma non è escluso che dopo la puntata di martedì 31 maggio decidano di fare chiarezza.