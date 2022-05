Il Paradiso delle Signore 7 andrà in onda a settembre sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Nel corso dell'episodio conclusivo della sesta stagione dello sceneggiato il Paradiso delle Signore era "chiuso per nozze" in onore, appunto, del matrimonio tra Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e Anna Imbriani (Giulia Vecchio). All'evento nuziale, com'era prevedibile, hanno presenziato diversi parenti degli sposini, come Tina Amato (Neva Leoni) e il marito Sandro Recalcati (Luca Capuano) ma anche Elena Montemurro (Giulia Petrungaro). A mancare all'appello, però, c'erano Rocco Amato (Giancarlo Commare) e, soprattutto, Giuseppe (Nicola Rignanese), il padre di Salvo.

Tali pesanti assenze non sono state affrontate nell'immediato ma è probabile che le stesse saranno affrontate nella settima stagione della soap opera.

Salvo potrebbe non aver invitato il padre Giuseppe al suo matrimonio con Anna

Il matrimonio è un evento che, almeno sulla carta, viene vissuto con grande intensità sia dai diretti interessati che da amici e parenti che ne sono coinvolti. Nonostante l'importanza della celebrazione, ancor di più negli anni '60 quando è ambientata la fiction, Salvatore potrebbe aver preferito non invitare Giuseppe alle sue nozze.

Il rapporto tra il giovane Amato e il padre non è mai stato idilliaco ma, nonostante ciò, difficilmente il cameriere avrebbe agito così duramente col genitore soltanto per attriti pregressi.

L'eventuale motivazione, invece, potrebbe essere stata legata all'amore reciproco che traspariva tra Agnese Amato (Antonella Attili) e Armando Ferraris (Pietro Genuardi).

Il titolare della Caffetteria, quindi, avrebbe potuto notare la ritrovata felicità della madre nelle faccende sentimentali e, come piacevole conseguenza, vedere il capo magazziniere come il partner ideale per la stessa.

Per non urtare tale equilibrio, difatti, Salvo avrebbe potuto preferire far sì che Giuseppe non fosse presente al matrimonio.

Giuseppe potrebbe concedere l'annullamento del matrimonio ad Agnese

Un'eventuale batosta come non essere invitato alle nozze del figlio potrebbe essere stata devastante per il signor Amato. Allo stesso tempo, però, Giuseppe potrebbe aver compreso una volta per tutte l'entità dei propri errori.

Il padre di Antonino (Giulio Corso), inoltre, si rassegnerebbe al fatto di non poter più riconciliarsi con Agnese decidendo di concedere alla consorte l'annullamento del matrimonio.

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Armando e Agnese potrebbero decidere di suggellare la loro unione.