Scoppia la bufera sul serale di Amici 2022 dopo l'eliminazione del ballerino Dario. Nel corso della semifinale del talent show di Maria De Filippi, c'è stata la proclamazione dei finalisti di quest'anno che, domenica 15 maggio, si giocheranno il "tutto per tutto" nella finalissima. In un primo momento dovevano essere ammessi solo cinque concorrenti alla finalissima poi, però, alla fine si è scelto di ammetterne sei. Tra i semifinalisti, l'unico ad avere la peggio è stato il ballerino del team di Veronica Peparini, che ha dovuto dire addio per sempre alla scuola.

Chi sono i finalisti di Amici 2022

Nel dettaglio, durante la semifinale di Amici 2022 di questa edizione, c'è stata la proclamazione finale dei vari concorrenti ammessi alla serata conclusiva dello show di Canale 5, prevista per domenica 15 maggio in diretta televisiva. I primi ad avere la meglio sono stati Sissi, Michele e Luigi che hanno conquistato subito l'accesso diretto alla finale. A seguire, c'è stato un ballottaggio tra Alex, Dario, Serena e Albe. Anche in questo caso a decretare le sorti dei concorrenti è stata la giuria del talent show di Maria De Filippi.

In un primo momento dovevano essere cinque gli allievi ammessi alla finalissima e quindi, da questo ballottaggio, due sarebbero passati all'ultima puntata e altri due sarebbero stati eliminati definitivamente.

Dario è l'unico eliminato dalla semifinale di Amici 2022

Il colpo di scena c'è stato nel momento in cui Maria De Filippi ha annunciato che sarebbero stati sei i finalisti ufficiali di questa 21esima edizione di Amici, prevista domenica prossima su Canale 5. E così, ad avere la meglio sono stati Alex, Serena e Albe che hanno conquistato il loro posto di accesso alla finalissima di Amici 2022.

L'unico ad avere la peggio, invece, è stato Dario. Il ballerino del team guidato da Veronica Peparini e Anna Pettinelli, è stato eliminato definitivamente a un passo dalla finalissima e la sua uscita di scena dal cast ha scatenato una bufera social. In tanti, infatti, si sono scagliati contro il modo in cui Dario sarebbe stato liquidato dalla trasmissione, puntando il dito anche contro Maria De Filippi.

Bufera dopo l'eliminazione di Dario dal cast di Amici

"Dispiace per Dario, liquidato in un nano secondo dal programma dopo 8 mesi. Trattamento pessimo a fine percorso", ha sbottato un fan di Amici 2022, puntando il dito contro il talent show. "Dario è stato bravissimo e dispiace per il modo in cui lo hanno liquidato. Merita di più", ha sentenziato un altro spettatore social del programma. "La finale a 6 credo che sia una delle decisioni più ridicole che potevano promuovere dopo una decina di concorrenti eliminati in maniera oscena e ingiusta", ha sbottato un altro utente social di Amici.