Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, Marco e Stefania potrebbero ritrovarsi in crisi. Da oggi sono cominciate le riprese ufficiali di questa settima stagione della seguitissima soap opera pomeridiana, che tornerà in onda da settembre in poi in prima visione assoluta.

E, proprio dal set della soap, arrivano le prime indiscrezioni su quello che potrebbe accedere. Riflettori puntati in primis sulle vicende della coppia composta da Marco e Stefania, i quali potrebbero ritrovarsi in crisi per colpa di una terza incomoda.

Al via le riprese de Il Paradiso 7, forse una nuova 'fiamma' per Marco

Nel dettaglio, la love story tra Marco e Stefania è stata una delle più appassionanti dell'ultimo capitolo de Il Paradiso delle Signore.

I due hanno tenuto banco con il loro tormentato amore, ostacolato in tutti i modi da Gemma, fino ad arrivare al trionfo finale.

Marco e Stefania, infatti, complice il sacrificio di Gloria, sono riusciti ad avere la meglio e si sono fidanzati ufficialmente.

Ma cosa succederà nella settima stagione? Le riprese sono cominciate ufficialmente e, le prime indiscrezioni, arrivano da un post social dell'attrice Roberta Fradusco, che potrebbe essere una delle new entry di quest'anno.

Roberta, infatti, ha pubblicato uno scatto proprio dal set della soap opera che tutti i giorni appassiona oltre due milioni di spettatori e, tra i vari hashtag che ha utilizzato, compare anche "Marco Di Sant'Erasmo".

Marco e Stefania si ritrovano in crisi ne Il Paradiso delle signore 7?

Il nipote della contessa Adelaide, quindi, viene menzionato dall'attrice e non si esclude che i due possano ritrovarsi ad avere a che fare in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7.

Il sospetto, al momento, è che la relazione tra Marco e Stefania potrebbe essere messa in bilico proprio dall'arrivo di una terza incomoda.

Non si esclude, quindi, che questa settima stagione della soap possa non essere tutta "rose e fiori" per la giovane coppia e che i due potrebbero ritrovarsi in crisi.

Sul set de Il Paradiso delle signore 7 torna anche la contessa Adelaide

In tal caso sarebbe un vero e proprio scossone alla trama di questa settima stagione, dato che la maggior parte dei fan fanno il tifo per Marco e Stefania e si augurano che i due possano coronare il loro sogno d'amore con le nozze.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, sul set di questa settima stagione è tornata anche la temutissima contessa Adelaide.

L'attrice Vanessa Gravina sarà anche questa volta una delle protagoniste indiscusse de Il Paradiso delle signore, pronta a tenere banco con gli intrighi e le crudeltà della sua Adelaide.