A Uomini e donne ha fatto il suo ritorno Matteo Ranieri accompagnato da Valeria Cardone. L'ex tronista ha presenziato in occasione della scelta di Luca Salatino, con il quale è nata una bella e sincera amicizia. Lo ha ribadito anche il tronista romano che si e detto certo di aver trovato in Matteo un amico vero. Per sapere su chi è ricaduta la scelta di Luca, bisogna attendere la puntata del dating show di Maria De Filippi in onda il 31 maggio su Canale 5.

L'abbraccio e le lacrime tra Luca Salatino e Matteo Ranieri a Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne andata in onda lunedì 30 maggio ha visto la messa in onda della prima parte della scelta di Luca Salatino.

Ancora non si è arrivati al momento clou della scelta. Sono stati mandati in onda i momenti più belli vissuti da Luca con le due corteggiatrici Lilli e Soraia. Per vedere in onda la scelta bisogna pazientare sino alla puntata del 31 maggio. Uno dei momenti più commoventi è stato l'abbraccio condito di lacrime tra Luca Salatino e Matteo Ranieri. I due hanno condiviso per diversi mesi l'esperienza sul trono, stringendo una bella amicizia. Matteo ha concluso il suo percorso già un mese e mezzo fa, uscendo da Uomini e donne con Valeria Cradone, anche lei presente in studio.

Due ospiti speciali in un giorno davvero speciale per Luca: bentornati Matteo e Valeria! 😍 #UominieDonne pic.twitter.com/qbCWG2Ihoy — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 30, 2022

Luca si rivolge a Matteo: 'Penso di aver trovato un amico vero'

Durante l'esperienza che hanno condiviso a Uomini e donne, Luca e Matteo hanno stretto un'amicizia molto profonda, testimoniata appunto dalle lacrime e dall'abbraccio molto sentito che i due si sono scambiati a centro studio.

Prima della scelta, proprio Luca si è rivolto a Matteo dicendogli: "Lo ringrazio perché non c’è stato un giorno in cui non ci siamo sentiti", per poi proseguire con queste esatte parole: "Penso di aver trovato un amico vero". Forse qualcuno ricorderà come, al momento della scelta di Matteo, proprio Luca aveva scritto una lettera all'amico, con la quale gli aveva dichiarato tutto il suo affetto.

Ora invece è arrivato il momento per Matteo di stare accanto all'amico fraterno, in un momento così importante per lui, ovvero quello della scelta.

Matteo e Valeria supportano Luca il giorno della scelta a U&D

Insomma, il giorno della scelta Luca Salatino può contare su Matteo Ranieri. Di certo l'ex tronista non poteva non presentarsi accompagnato dalla fidanzata Valeria Cardone.

Tra loro, a distanza di qualche settimana dalla loro uscita dal programma, le cose vanno a gonfie vele. Anche se sono costretti a vivere il loro amore a distanza, riescono comunque a ritagliarsi lo spazio per passare del tempo insieme. Ora non resta che seguire la prossima puntata di Uomini e donne per scoprire chi sceglierà Luca Salatino tra Lilli e Soraia. Gli amanti delle anticipazioni già lo sanno, visto che la puntata in questione è già stata registrata lo scorso 18 maggio.