Giulia Vecchio è tornata sul set de Il Paradiso delle Signore. Nella giornata di lunedì 30 maggio sono trapelati i primi indizi sulle prime puntate che andranno in onda dopo la pausa estiva. L'interprete di Anna Imbriani ha condiviso sui social alcuni appunti riguardo le prime scene della fiction e che la vedranno protagonista. In particolar modo ha svelato, attraverso il suo account Instagram, che Roberto Landi e Vittorio Conti saranno in redazione e arriverà una telefonata riguardante Quinto Reggiani. Il primo marito di Anna, pertanto, potrebbe essere vivo.

Il Paradiso delle signore 7: Quinto Reggiani potrebbe essere vivo

Giulia Vecchio ha condiviso un video sul suo account Instagram, nel quale ha mostrato appunti sulle scene che dovrà girare nella settima edizione de Il Paradiso delle signore. In particolar modo l'interprete di Anna Imbriani ha fatto vedere dettagli sulle trame delle prime puntate della fiction di Rai 1. L'attrice ha rivelato spoiler e retroscena sui nuovi episodi. Nel dettaglio, in uno dei fogli dell'agenda di Giulia Vecchio viene sintetizzata una scena che verrà girata nella redazione del negozio, dove ci saranno anche Vittorio Conti e Roberto Landi. Mentre i colleghi saranno in ufficio, arriverà una telefonata che riguarderà Quinto Reggiani: l'uomo potrebbe non essere morto.

Il Paradiso delle signore 7, nuove puntate: Quinto Reggiani potrebbe non essere morto

Nel dettaglio negli appunti di Giulia Vecchio, in riferimento alla telefonata che arriverà in redazione, c'è scritto: ''Quinto è vivo?". Anna Imbriani è tornata a Milano, dopo avere trascorso qualche anno lontana dal capoluogo lombardo. Al rientro in città l'ex Venere de Il Paradiso delle signore aveva informato gli amici di essere rimasta vedova perché, poco dopo il matrimonio, Quinto Reggiani è morto.

Chi farà la telefonata in redazione? Chi ci sarà dall'altra parte della cornetta? Sarà qualcuno che avrà informazioni sull'ex magazziniere del negozio di moda? Al momento non sono trapelati ulteriori indizi su quello che succederà nelle nuove puntate della fiction di Rai 1.

Il Paradiso delle signore 7: il matrimonio fra Anna e Salvatore potrebbe essere in bilico se Quinto fosse vivo

L'ipotetico ritorno di Quinto Reggiani potrebbe creare scompiglio negli equilibri di alcuni protagonisti della fiction. In particolar modo, se l'ex magazziniere non fosse morto risulterebbe ancora sposato con Anna Imbriani. Cosa succederebbe a Salvatore? Il matrimonio fra il barista e la contabile verrebbe annullato? L'inizio della settima stagione si preannuncia già ricco di colpi di scena. Non resta che attendere ulteriori indizi per scoprire se Cristiano Caccamo tornerà nel cast de Il Paradiso delle signore.