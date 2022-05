Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena per i tantissimi fan e appassionati della soap opera pomeridiana.

Le sorprese non mancheranno e al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Gloria, che si ritroverà a dove fare i conti con la giustizia, dopo che ha scelto di autocostituitasi per liberare sua figlia Stefania dalle minacce della perfida Gemma.

Tuttavia Gloria potrebbe essere ben presto scagionata grazie all'aiuto del suo ex marito Ezio Colombo, col quale potrebbe anche tornare il sereno.

Gloria potrebbe finire in carcere nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove riprese de Il Paradiso delle signore 7 partiranno lunedì 30 maggio e terranno impegnato il cast per gran parte della stagione estiva.

Occhi puntati soprattutto sulle vicende di Gloria che, in questo nuovo capitolo della soap opera pomeridiana, potrebbe dover scontare la sua pena in carcere.

Per lei infatti, dopo essere andata in commissariato per denunciarsi, potrebbero aprirsi le porte del carcere.

La donna, infatti, per tutti questi anni ha taciuto in merito al fatto di aver procurato l'aborto a una donna, che rischiava di morire durante il parto.

Nell'Italia degli anni Sessanta l'aborto era considerato un reato molto grave, che veniva punito severamente con il carcere.

Ezio Colombo potrebbe aiutare Gloria a uscire dal carcere

Ecco perché questa settima stagione de Il Paradiso delle Signore 7 potrebbe aprirsi con Gloria che finisce dietro le sbarre, ma ben presto potrebbe rivedere la luce e ritrovare la serenità di un tempo.

Il suo ex Ezio Colombo, infatti, potrebbe darsi da fare per cercare di trovare delle soluzioni in grado di permettere alla mamma di sua figlia Stefania di uscire al più presto dal carcere.

Ezio, grazie alle sue conoscenze, potrebbe riuscire a far scagionare la sua ex moglie e, in seguito a questo evento, tra i due potrebbe ritornare di nuovo il sereno, come ai vecchi tempi.

Ezio potrebbe tornare con Gloria ne Il Paradiso delle signore 7

Non si esclude, infatti, che dopo l'avvicinamento che c'è stato nel finale della sesta stagione, tra Ezio e Gloria possa riaccendersi la fiamma della passione.

Il dottor Colombo, infatti, potrebbe capire che il suo posto non è al fianco di Veronica, con la quale ha già rimandato a "data da destinarsi" le nozze che avevano organizzato nei minimi dettagli.

Di conseguenza Ezio potrebbe decidere di riprovare a costruire il nucleo familiare insieme alla sua ex Gloria e alla loro amata figlia Stefania, ormai felice al fianco di Marco, che ha saputo cambiarle la vita in meglio.