Barbara De Santi manca nel parterre di Uomini e donne da qualche anno. L'ex dama del dating show, però, è una fedele fan della trasmissione e cerca di vedere sempre le puntate. Nella mattinata di domenica 29 maggio l'insegnante ha condiviso, con i suoi follower su Instagram, la sua opinione su Riccardo Guarnieri e Ida Platano, ritenendo che la coppia non sia in grado di capirsi.

Uomini e Donne: il commento di Barbara De Santi su Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Le ultime puntate di Uomini e Donne, andate in onda sul piccolo schermo, hanno trattato principalmente le vicende sentimentali di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

La coppia si è ritrovata a distanza di anni nello studio del dating show di Maria De Filippi e si è riavvicinata. La parrucchiera non ha mai fatto mistero del sentimento profondo che prova per il suo ex fidanzato e, dopo balli e lacrime all'interno della trasmissione, i due ex protagonisti di Temptation Island sono andati a cena insieme. Purtroppo, però, la serata fra Ida e Riccardo non è andata bene e la coppia ha litigato anche in studio. Barbara De Santi ha commentato quanto avvenuto nella trasmissione, dicendo la sua su Platano e Guarnieri, ritenendo che i due ex innamorati abbiano problemi di comunicazione.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo litigano in studio: le parole di Barbara De Santi

Barbara De Santi ha pubblicato una storia sul suo profilo social dedicata a Ida e Riccardo.

In particolar modo l'ex dama del parterre di Uomini e Donne ha commentato la recente puntata del dating show, nella quale gli ex protagonisti di Temptation Island hanno litigato dopo la cena al ristorante. A tal proposito l'insegnante ha scritto: ''Secondo me Amplifon dovrebbe regalare gli apparecchi anche a questi due, perché sono un muto che parla a un sordo''.

Uomini e Donne: l'assenza di Barbara De Santi dal dating show

Nonostante non faccia più parte del parterre della trasmissione di Maria De Filippi da qualche anno, Barbara ha sempre continuato a guardare le puntate del programma di Canale 5. Spesso, infatti, l'ex dama commenta le vicende sentimentali dei protagonisti. Al momento non è chiaro se l'insegnante sia ancora single e se nel suo futuro è previsto un ritorno nella trasmissione di Uomini e Donne.

Non è chiaro, infatti, come mai Barbara sia andata via dal programma Mediaset e se sia stata sua la scelta di non cercare più l'amore sul piccolo schermo. Non resta che attendere le nuove puntate che verranno trasmesse a settembre, per scoprire se Barbara De Santi sarà una delle dame del parterre.