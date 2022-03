Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai Uno. La storyline che vede coinvolta Gloria Moreau risulta essere una delle più interessanti di questa sesta stagione. La donna, attualmente capocommessa del grande magazzino, nasconde un passato oscuro e doloroso. La signorina Moreau è in realtà la madre di Stefania, ed è tornata a Milano sotto falso nome, proprio per stare accanto alla figlia. La giovane Colombo non ha idea che possa trattarsi di sua madre, poiché sa che è morta quando era appena una bambina.

L'arrivo in città di Ezio, padre di Stefania e marito di Gloria, ha cambiato le carte in tavola, dato che lui ha subito riconosciuto sua moglie. Moreau è indubbiamente ancora innamorata del consorte, difatti anni prima fu costretta a lasciarlo per sfuggire ad una accusa ingiusta che pesava sul suo conto, e non di certo perché non lo amasse. Ezio, invece, dopo anni di solitudine, sembra aver ritrovato la serenità accanto a Veronica, una vedova con una figlia dell'età di Stefania. Tuttavia, nel corso delle recenti puntate non sono mancati momenti di tenerezza fra i due, che hanno lasciato intravedere un sentimento vivo anche da parte di Ezio.

Il Paradiso: i due coniugi si sono rivisti dopo anni

Gloria Morelli ed Ezio Colombo un tempo sono stati una coppia felicemente sposata e genitori di una bambina. La felicità purtroppo è fragile, e questa famiglia ha subito il dramma della separazione. Gloria, all'epoca ostetrica, fu accusata ingiustamente di praticare aborti, dopo aver deciso di salvare una madre, piuttosto che il nascituro.

La donna decise così di scappare via, per sfuggire ad una eventuale condanna, ma anche per tutelare il coniuge, dato che anche lui stava subendo ripercussioni negative a causa di questa accusa. Ezio si è così trovato solo e con una bambina piccola, alla quale ha raccontato che la mamma fosse morta, per non farle sentire il peso di essere stata abbandonata.

Tuttavia Gloria è tutt'altro che morta, e dopo anni è tornata in carne ed ossa in Italia per stare accanto a sua figlia, seppur sotto mentite spoglie. L'arrivo a Milano di Colombo ha fatto in modo che l'uomo rivedesse la moglie dopo più di un decennio. Da parte di Ezio, almeno inizialmente c'era molto astio, poiché non aveva più notizie della consorte da tantissimo tempo.

Il Paradiso delle Signore: Colombo si è avvicinato a Moreau

Nel corso degli episodi di questa sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, il rapporto fra Gloria ed Ezio è stato altalenante. In principio, il padre di Stefania ha alzato un muro nei confronti della donna, arrivando anche ad ordinarle di scomparire nuovamente. Difatti Colombo temeva che la presenza di Gloria potesse in qualche modo destabilizzare la figlia.

Inoltre Ezio, che, al contempo si è rifatto una vita accanto a Veronica, non voleva interferenze nella sua nuova famiglia. Tuttavia, con il tempo, ha compreso le ragioni che hanno spinto la sua ex moglie a far ritorno a Milano. A questo punto, non ha potuto fare altro che accettare la presenza della donna nella vita di Stefania, a patto che non le dicesse di essere sua madre. Nel corso delle recenti puntate de Il Paradiso delle Signore, si è assistito ad un notevole avvicinamento fra i due, nonostante Ezio resti ancora legato a Veronica. Gloria , del resto, ha più volte confidato al suo amico Armando di essere ancora innamorata del marito, nonostante gli anni di lontananza.

Il Paradiso: i genitori di Stefania potrebbero tornare ad essere una coppia

Gli attuali episodi de Il Paradiso delle Signore sono cruciali per la storyline di Gloria. Difatti la donna, stanca di dover mentire alla figlia, ha deciso di raccontarle la verità. La ragazza, come presumibile, non l'ha presa certo bene, dato che si è sentita tradita. Tuttavia non sono mancati i momenti di tenerezza e supporto da parte di Ezio nei confronti della sua ex moglie. Da sottolineare, che non si tratta di spoiler, ma di ipotesi, potrebbe in futuro accadere che Colombo si lasci trasportare dal sentimento che ancora prova per Gloria. A questo punto, considerando che lei ama ancora il marito, i due potrebbero tornare ad essere una coppia, sancendo il lieto fine a questa vicenda.