La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è volta al termine con un finale ricco di colpi di scena. Tuttavia alcune vicende sono rimaste inconcluse, con grandi punti interrogativi.

Fra queste vi è la storyline che vede coinvolta Flavia Brancia. La donna, pur di allontanare la figlia da Marcello, si è dimostrata disposta a tutto. La signora Brancia, difatti, ha finto di essere affetta da una grave malattia, curabile solo grazie a un intervento costoso all'estero. Non godendo più della posizione economica di un tempo, la donna avrebbe rischiato di morire, se non fosse intervenuto Ferdinando, il quale si è offerto di pagare le cure.

Tuttavia Torrebruna ignora che la madre della ragazza è una bugiarda, disposta a mettere in atto una farsa pur di maritare la figlia a un ottimo partito. Per il momento la finta malattia di Brancia senior non è stata scoperta, tuttavia le menzogne della donna potrebbero venir fuori nel corso dei nuovi episodi della settima stagione.

Il Paradiso 6: Flavia si è finta malata

Flavia è sempre apparsa come una donna snob, arrivista e approfittatrice. Tuttavia, se nel corso delle precedenti stagioni si limitava a essere la classica donna dell'alta società, nella sesta stagione Brancia senior ha tirato fuori il peggio di sé.

La madre di Ludovica non ha mai accettato le scelte della figlia, preferendo che quest'ultima si unisse a un uomo facoltoso.

Flavia, difatti, dopo il tracollo finanziario era riuscita a riappropriarsi di una discreta posizione sociale, grazie al matrimonio con uomo più anziano, ma piuttosto benestante. Nel momento in cui il secondo marito l'ha lasciata, la donna ha realizzato di aver perso la stabilità economica. Pertanto ha capito di dover puntare tutto sulla sua bellissima e giovane figlia.

Notando l'interesse dell'armatore Torrebruna nei confronti di Ludovica, ha pensato di mettere in atto un piano per gettare la figlia nelle braccia di Ferdinando. Sapendo che l'uomo in passato si è indebitato pur di far curare sua madre, Flavia ha pensato di fingersi malata, in modo da far pietà a Torrebruna. Quest'ultimo, infatti, ignorando di essere una pedina, si è offerto di finanziarle le costose terapie.

Nella settima stagione qualcuno potrebbe scoprire la falsa malattia di Brancia senior

Nel finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Flavia ha ottenuto ciò che desiderava: Ludovica e Marcello si sono lasciati. Inoltre la ragazza è partita per un lungo viaggio in Grecia proprio con Ferdinando. Il suo piano è andato in porto e nessuno ha scoperto le sue bugie.

Tuttavia, per quanto potrà andare avanti il suo segreto? Considerando che nelle storyline de Il Paradiso prima o poi trionfa sempre la verità, nel corso dei nuovi episodi qualcuno potrebbe scoprire che Flavia ha mentito e che non è mai stata realmente malata.