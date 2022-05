Tante novità accadranno nel corso delle puntate di Brave & Beautiful in programma dal 6 al 10 giugno su Canale 5. Le trame della serie tv rivelano che Reyhan aggredirà Tahsin Korludag con un lungo coltello, mentre Cesur e Serhat riusciranno ad arrestare Riza Soyozlu.

Anticipazioni Brave & Beautiful, puntate 6-10 giugno: Reyhan non esita ad accoltellare Tahsin

Le anticipazioni di Brave & Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 6 a venerdì 10 giugno in prima visione tv rivelano che Cesur deciderà di sbarazzarsi di Riza, sebbene questo significhi perdere Suhan e il figlio in arrivo. L'uomo riuscirà a trovare il nascondiglio grazie al direttore dell'hotel, ma il protagonista non riuscirà a eliminare Soyozlu, in quanto penserà alle conseguenze che il suo gesto potrebbe avere.

Intanto, Cahide dirà a Reyhan che è stato Tahsin a uccidere Salih. Di conseguenza, la donna non esiterà ad accoltellare il signor Korludag, che si ferirà anche alla testa dopo aver sbattuto su di una pietra. Una volta portato in ospedale, l'uomo verrà sottoposto ad un intervento chirurgico che andrà a buon fine. Ma al risveglio Tahsin dimostrerà di aver perso la memoria.

Hulya si approfitta dell'amnesia del signor Korludag

Nelle puntate 6-10 giugno di Brave & Beautiful, Suhan e Korhan si prenderanno a cuore la salute del genitore. Per questa ragione, i due fratelli decideranno di tornare a vivere nella tenuta di famiglia insieme a Cesur. Proprio quest'ultimo consegnerà al procuratore alcuni sms di Adalet, ritrovati sul telefono di Tahsin: ben presto Serhat scoprirà che i messaggini provengono da un cellulare in possesso di Riza.

A tal proposito quest'ultimo confermerà di essere stato lui a inviarli per tirare su il morale al cognato, distrutto per la scomparsa di Adalet.

Hulya, intanto, racconterà al signor Korludag che hanno una relazione, approfittando della sua amnesia. Serhat non avrà le prove per arrestare Riza per l'omicidio della sorella, nonostante Cesur ne sia fermante convinto.

Il protagonista, infatti, avviserà tutti i cittadini di stare attenti in quanto Riza è un assassino.

Cesur e Serhat riescono a far arrestare Riza Soyozlu

In seguito Cesur e Serhat organizzeranno una trappola per smascherare Riza. Il procuratore, infatti, avviserà l'uomo di credere che l'amato di Suhan abbia ucciso Adalet, sebbene abbia bisogno di ritrovare il suo corpo per incastrarlo.

Soyozlu cadrà nel tranello per poi dare appuntamento a Suhan.

Nel frattempo, Cesur si metterà alla ricerca del corpo di Adalet grazie alle indicazioni ricevute da Riza, che non apparirà per nulla convinto che sia stato lui a ucciderla. Sarà in questo frangente che il procuratore procederà all'arresto dell'ex detenuto, il quale però guadagnerà velocemente la libertà grazie all'aiuto di Turan.

Infine Hulya apparirà disperata per la scomparsa di Muzzaffer e si dirigerà a casa di Bulent.