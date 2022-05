Luca Salatino ha fatto la sua scelta a Uomini e donne e ha coronato il suo sogno d'amore con Soraia. Eppure, in queste ore, non si fa altro che parlare di una prima presunta crisi tra i due giovani protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi.

A confermare queste indiscrezioni, il fatto che i due siano letteralmente distanti l'uno dall'altro: Luca ha "tradito" la sua nuova fidanzata con il migliore amico Matteo Ranieri, col quale in questi giorni ha avuto modo di trascorrere un periodo di vacanza insieme, girovagando tra le bellezze marittime della Liguria.

Luca e Soraia già in crisi dopo la scelta a Uomini e donne?

Nel dettaglio, la scelta di Luca a Uomini e donne ha spiazzato in parte gli spettatori, che hanno seguito la trasmissione di Maria De Filippi in questi mesi.

In tanti, infatti, credevano che il tronista uscisse di scena dallo studio in compagnia di Lilli e invece, alla fine, ha coronato il suo sogno d'amore con Soraia.

La scelta è stata registrata una decina di giorni fa e a oggi trapelano già delle indiscrezioni poco rassicuranti sul futuro della coppia.

Si vocifera, infatti, che tra Luca e Soraia ci sarebbe già aria di crisi dopo il fatidico sì che si sono pronunciati nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Luca 'tradisce' Soraia e va in vacanza con Matteo

Voci che, a distanza di un po' di ore dalla messa in onda dell'appuntamento in tv, non sono state ancora smentite dai due diretti interessati.

Come se non bastasse, Luca in questi giorni è stato distante dalla sua fidanzata e ha trascorso del tempo in compagnia del suo amico Matteo Ranieri, che ha avuto modo di conoscere proprio nei mesi dell'esperienza vissuta insieme a Uomini e donne.

Luca e Matteo si sono concessi un po' di giornate insieme in Liguria, come testimoniano le storie dell'ex tronista genovese, che anche questo pomeriggio, mentre andava in onda la puntata della scelta in tv, ha postato storie in cui compariva insieme al suo amico.

Insomma Luca sembra aver "tradito" la sua neo fidanzata con l'amico Matteo, tanto che oggi non avrebbero visto neppure la puntata della scelta insieme.

Soraia tace dopo la puntata della scelta di Uomini e donne

E Soraia? In queste ore l'ex corteggiatrice di Uomini e donne non ha proferito parola in merito a queste indiscrezioni che circolano sul suo conto, riguardanti la presunta crisi in corso con Luca, a distanza di pochi giorni dalla scelta.

La ragazza, anche dopo la messa in onda del programma di oggi, non ha condiviso nessuno scatto della scelta e non c'è stata nessuna dedica d'amore nei confronti di Luca.

Possibile che questa crisi tra i due sia reale? I fan, a questo punto, temono di sì, ma bisognerà attendere la verità di Luca e Soraia per avere un'idea chiara.