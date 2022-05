C'è grande attesa per la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Nella giornata di lunedì 30 maggio sono iniziate le riprese delle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo a settembre, dopo la pausa estiva. Nel pomeriggio del giorno del primo ciak, Giulia Arena non era a Roma sul set, ma a Milano. L'attrice ha rassicurato i fan della fiction di Rai 1, dicendo che la sua assenza dagli studi della capitale è soltanto momentanea.

Il Paradiso delle signore 7, Ludovica c'è: Giulia Arena parla di assenza momentanea

Nella giornata di lunedì 30 maggio, i follower di Giulia Arena si sono allarmati per l'assenza dell'attrice sul set delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore.

Infatti, le riprese della settima stagione della fiction di Rai 1 sono iniziate negli studi romani di Videa e i fan della soap hanno notato che l'interprete di Ludovica Brancia non era nella capitale, ma a Milano. Come mai Giulia non è tornata nella capitale per tornare a vestire i panni della figlia di Flavia? A tranquillizzare i fan ci ha pensato la protagonista della soap opera pomeridiana, che ha fatto chiarezza con gli appassionati delle vicende di Vittorio Conti e dei suoi dipendenti. A tal proposito, l'attrice ha detto ai suoi follower di stare tranquilli, facendo capire che tornerà a Roma per le riprese, ma non subito.

Il Paradiso delle signore 7, l'assenza momentanea di Ludovica: le parole di Giulia Arena

Giulia Arena ha dichiarato su Instagram: ''Volevo rassicurare tutti, perché sì, sono a Milano, ma tranquilli, non sono a Roma, non sono sul set, ma è una situazione momentanea, quindi niente panico''. Le parole dell'interprete di Ludovica lascerebbero intendere che, pertanto, per esigenze di copione o personali, nei primi episodi girati nella mattina di lunedì 30 maggio, l'ex fidanzata di Marcello Barbieri non sarà presente.

Come mai Brancia è assente? Al momento è presto per dire cosa è accaduto alla figlia di Flavia durante l'estate del 1963. Ludovica avrà trascorso le vacanze in Grecia con Ferdinando Torrebruna?

Il Paradiso delle signore 7: Ferdinando e Marcello potrebbero contendersi Ludovica

Nella settima stagione della fiction di Rai 1 ci saranno alcuni nodi da sciogliere.

Ferdinando sarà riuscito a fare breccia nel cuore di Ludovica? L'armatore avrà conquistato la figlia di Flavia? Marcello, invece? Barbieri, nell'ultimo episodio della sesta stagione, aveva tentato di riconquistare la sua ex fidanzata, ma non era riuscito a raggiungerla, perché Brancia era già partita con Torrebruna. Nelle nuove puntate, che andranno in onda a settembre dopo la pausa estiva, cosa accadrà? L'unica cosa certa, al momento, è che Giulia Arena non sarà sul set delle nuove puntate, ma prenderà parte alle riprese prossimamente. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire indizi e novità sulla settima stagione de Il Paradiso delle signore.