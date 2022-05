Nella giornata del 30 maggio sono incominciate le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle signore e sono iniziati a trapelare indizi su ciò che potrebbe succedere nelle nuove puntate della fiction di Rai 1. Il giorno del primo ciak, degli episodi che andranno in onda dopo la pausa estiva, Roberta Fradusco ha pubblicato un post sul suo profilo social, lasciando intendere di essere entrata nel cast della soap opera. Inoltre l’attrice ha inserito nella didascalia dello scatto un riferimento a Marco Di Sant’Erasmo.

Il Paradiso delle signore 7, riprese del 30 maggio: Roberta Fradusco sul set

Roberta Fradusco ha pubblicato uno scatto che non lascerebbe dubbi. L’attrice infatti, nella mattinata di lunedì 30 maggio. ha inserito nel suo profilo Instagram uno scatto, localizzandosi negli studi televisivi romani Videa, dove vengono girate le puntate de Il Paradiso delle Signore. Roberta, nella fotografia sui social, ha un look tipico degli anni Sessanta ed è a bordo di un’automobile dell’epoca. Che ruolo interpreterà la ragazza all’interno della fiction pomeridiana di Rai 1? Al momento non sono trapelati molti indizi riguardo alla storyline del nuovo personaggio.

Il Paradiso delle signore 7: Marco Di Sant'Erasmo avrà a che fare con una nuova ragazza

Attualmente, però, non è passato inosservato un indizio importante. Roberta Fradusco, infatti, ha inserito alcuni riferimenti sotto alla fotografia, lasciando intendere che il suo personaggio avrà a che fare con il nipote di Adelaide. Nel dettaglio, l’attrice ha utilizzato il nome di Marco Di Sant’Erasmo in uno degli hashtag dello scatto.

Cosa c’entra la new entry con il fidanzato di Stefania Colombo? Chi sarà questa nuova ragazza che avrà a che fare con il nipote della contessa? Ci saranno problemi in vista per i due giornalisti nella settima edizione de Il Paradiso delle signore?

Il Paradiso delle signore 7: volti nuovi e qualche addio, Roberta Fradusco entra nel cast

Attualmente non è ancora chiaro cosa succederà nelle nuove puntate della fiction di Rai 1. L’unica cosa certa, al momento, è che Pietro Genuardi, che interpreta il ruolo di Armando Ferraris, ha rivelato che nelle nuove puntate, che verranno trasmesse sul piccolo schermo a settembre, ci saranno nuovi ingressi e qualche dipartita. In base alle dichiarazioni degli attori e alle indiscrezioni trapelate in rete, Beatrice Conti non sarà presente negli episodi che andranno in onda dopo la pausa estiva. Roberta Fradusco, invece, sarà presente già dalle prime puntate, avendo girato le scene nel primo giorno di riprese di lunedì 30 maggio. Non resta che attendere ulteriori indizi per scoprire chi sarà il nuovo personaggio e come mai sarà legato a Marco Di Sant’Erasmo.