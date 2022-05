L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è confermato a partire dal prossimo settembre 2022 con la messa in onda delle nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1.

I riflettori saranno puntati in primis sulle vicende della coppia composta da Marco e Stefania, dato che sono tantissimi i fan che aspettano di conoscere e sapere come si evolverà la situazione tra i due dopo che si sono dichiarati il loro grande amore.

Le sorprese, però, potrebbero non mancare anche se a insospettire i fan ci ha pensato l'attore che veste i panni di Marco, che ha glissato sul suo possibile addio alla soap.

Marco e Stefania, trionfa l'amore ne Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, la love story tra Marco e Stefania ha tenuto banco per tutto il finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore.

I due hanno fatto sognare il pubblico e gli spettatori del pomeriggio di Rai 1 con questo amore travagliato e che sembrava quasi impossibile.

Marco e Stefania, infatti, hanno dovuto affrontare un bel po' di ostacoli prima di riuscire a vivere serenamente la loro storia d'amore.

L'attore di Marco glissa sul possibile addio al cast de Il Paradiso 7

Uno di questi prendeva il nome di Gemma, che non si è fatta problemi a ricattare la ragazza nel momento in cui ha scoperto di questa tresca clandestina tra lei e il suo ex fidanzato.

Alla fine, però, grazie anche all'aiuto di Gloria, l'amore ha vinto su tutto e adesso i fan de Il Paradiso delle signore, si chiedono cosa succederà nel corso della settima stagione e quali saranno le novità per questa amata coppia.

Le riprese della soap opera partiranno a fine maggio e, in queste ore, a far discutere sono state le dichiarazioni dell'attore Jose Curia che in una recente intervista ha glissato sul possibile addio di Marco dal cast de Il Paradiso delle signore 7.

Marco e Stefania escono di scena da Il Paradiso delle signore 7?

Il giovane attore, infatti, ha preferito non sbilanciarsi in merito a questa uscita di scena che potrebbe avvenire nelle nuove puntate della soap opera, lasciando in pensiero i tantissimi estimatori.

Possibile che Marco e Stefania, dopo aver visto trionfare il loro amore, decidano di abbandonare Milano e quindi usciranno di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 7?

Un'ipotesi che, al momento, non andrebbe esclusa definitivamente complice anche il fatto che Marco si era trasferito a Milano, da sua zia Adelaide, per un periodo di tempo e quindi potrebbe decidere anche di ritornare nella sua città natale e portare con se anche l'amata Stefania Colombo, con la quale sogna un futuro radioso e felice e magari anche mettere su famiglia insieme.