Si avvicina la fatidica scelta finale di Luca Salatino a Uomini e donne. Mancano ormai poche settimane al gran finale di questa edizione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi e si avvicina anche il momento delle scelte dei tronisti in carica.

Lo sa bene Luca Salatino che, in queste settimane, ha portato avanti un percorso decisamente non facile dal punto di vista sentimentale, durante il quale non sono mancati i momenti di crisi, così come quelli di sconforto e delusione.

E, adesso, l'attesa è tutta incentrata sulla sua scelta conclusiva nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi: in lizza per questo fatidico momento vi sono Lilli e Soraia.

Per Luca Salatino è tempo di scelta a Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che mancano solo poche settimane al gran finale di questa edizione che chiuderà i battenti entro il mese di maggio.

Per Luca e Veronica, quindi, è giunto il momento di far chiarezza con i loro sentimenti e capire cosa provano per davvero nei confronti dei corteggiatori che hanno scelto di portare fino a questo rush finale della trasmissione di Maria De Filippi.

Tra i due tronisti in carica, la scelta più attesa dal pubblico è sicuramente quella del tronista romano Luca Salatino, che ha vissuto un percorso decisamente non facile.

Lilli e Soraia in lizza per la scelta, Aurora se ne va

In un primo momento, infatti, erano tre le pretendenti giunte al super-duello finale: trattasi di Aurora, Lilli e Soraia.

Nelle ultime puntate di messa in onda di Uomini e donne, però, Aurora ha scelto di fare un passo indietro ed ha comunicato la sua scelta di abbandonare la trasmissione e quindi questo percorso, ad un passo dalla fatidica decisione conclusiva del tronista.

Il motivo? Aurora ha fatto sapere di aver analizzato tutto il percorso fatto e di aver capito che Luca non poteva essere il suo uomo ideale, salvo poi svelare sui social di essere già impegnata in una nuova frequentazione con un altro ragazzo, fuori dallo studio televisivo di Canale 5.

Luca bacia Lilli ma non sceglie ancora: anticipazioni Uomini e donne maggio

E così, la scelta finale di Luca Salatino, sarà incentrata su Lilli e Soraia. Le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e donne rivelano che, ad un passo ormai dal fatidico momento finale, il tronista si è sbilanciato con la bella Lilli.

I due, infatti, si sono ritrovati a vivere un momento di intimità insieme e si sono lasciati trasportare dalla passione, scambiandosi un bacio appassionato.

Nonostante questo momento così romantico, il tronista Luca Salatino non si è ancora sbilanciato su quando ci sarà la registrazione della scelta finale. Per il momento, quindi, non se ne va da Uomini e donne, confermando ancora la sua confusione.