La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è terminata il 29 aprile e c'è grande attesa per scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate della fiction di Rai 1. Nell'episodio 160, Salvatore e Anna erano convolati a nozze e il matrimonio fra il giovane Amato e la contabile del negozio di moda era stato celebrato, nonostante un segreto che la sposa non aveva rivelato al marito, riguardo la paternità della piccola Irene. In una recente intervista, Emanuel Caserio ha dichiarato che, nel momento in cui il suo personaggio scoprirà la menzogna che gli ha raccontato per mesi la sua compagna, potrà accadere di tutto.

Il Paradiso delle signore, trame settima stagione: Salvatore scopre le menzogne di Anna

Salvatore ha avuto un colpo di fulmine per Anna e ha fatto di tutto per conquistarla. Nonostante Imbriani avesse già una bambina, il giovane Amato ha provato a fare breccia nel cuore della piccola Irene, tentando di fargli da padre. Nelle puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, il figlio di Agnese aveva saputo dalla sua compagna che il papà di sua figlia era suo marito Quinto, ormai deceduto. In realtà, Anna aveva concepito la sua primogenita con Massimo Riva, un ingegnere sposato che l'aveva ingannata. Cosa accadrà nella settima stagione? A fare chiarezza ci ha pensato Emanuel Caserio, che interpreta il ruolo di Salvatore Amato.

L'attore, infatti, ha spiegato che il suo personaggio scoprirà le menzogne di Anna.

Il Paradiso delle signore 7, prossime puntate: Salvatore viene a sapere che il papà di Irene è vivo

Emanuel Caserio ha risposto ad alcune domande in merito alla relazione fra Anna e Salvatore e, in base alla risposta dell'attore de Il Paradiso delle signore, è certo che il suo personaggio verrà a sapere la verità sulla paternità della piccola Irene.

L'interprete del giovane Amato ha rivelato: ''Aspetto il momento in cui Anna gli dirà che Irene non è figlia del marito morto, come gli ha fatto capire, bensì di un altro uomo''. A tal proposito, Caserio ha aggiunto un dettaglio, che lascerebbe presagire che la situazione fra il suo personaggio e Anna Imbriani potrebbe precipitare a causa delle bugie.

Emanuel, infatti, ha dichiarato: ''Può succedere di tutto''.

Il Paradiso delle signore 7, prossimi episodi: il matrimonio fra Anna e Salvatore subisce uno scossone

Le parole di Emanuel Caserio non sono state molto chiare e, pertanto, al momento, è possibile solo fare ipotesi, ma è certo che il matrimonio fra Anna e Salvatore subirà uno scossone. Il figlio di Agnese è un ragazzo all'antica e l'attore potrebbe avere inteso che il giovane Amato prenderà male le bugie che sua moglie gli ha raccontato per mesi. Salvatore perdonerà Anna? Attualmente, è presto per dirlo, anche perché le riprese della settima stagione non sono ancora iniziate. Non resta che attendere il mese di settembre, per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti de Il Paradiso delle signore.