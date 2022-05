Il Paradiso delle Signore 7 tornerà in onda a partire dal prossimo settembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Gli sceneggiatori sono al lavoro per mettere a punto quelle che saranno le trame della nuova stagione, gli intrighi ei colpi di scena.

E, una delle novità di questa stagione della soap opera, potrebbe avere a che fare con il personaggio di Teresa Iorio, interpretata dall'attrice Giusy Buscemi.

Da settembre riparte l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che gli attori saranno impegnati sul set per tutta la stagione estiva per le riprese di questo nuovo capitolo, che debutterà sul piccolo schermo da settembre.

I colpi di scena, come da tradizione, non tarderanno ad arrivare e uno di questi potrebbe avere a che fare col personaggio di Teresa Iorio.

Gli spettatori e i fan della soap opera hanno avuto modo di conoscerla nel corso delle prime due stagioni della serie.

Teresa ritorna nel cast de Il Paradiso 7?

Molti spettatori, inoltre, hanno avuto modo di rivedere le avventure di Teresa Iorio grazie alle repliche della prima stagione che la Rai ha scelto di trasmettere per tutto il mese di maggio nella fascia del giorno, al posto delle puntate inedite de Il Paradiso delle signore.

Anche in questo caso, gli ascolti continuano ad essere molto positivi, dato che pure in replica la soap continua a registrare una media del 15-16% di share.

E, dopo aver rivisto la bella Teresa Iorio in scena, sono in tanti a sentirne la sua mancanza, al punto da chiedersi se mai ci sarà un suo ritorno nel cast della settima stagione, attualmente in fase di preparazione.

Le parole dell'attrice di Teresa sul suo ritorno nel cast de Il Paradiso delle signore 7

A rispondere a questa domanda, ci ha pensato la stessa Giusy Buscemi che, in una recente intervista, non ha escluso a priori un ritorno di Teresa nel cast della settima stagione de Il paradiso delle signore.

"Vedremo, chi lo sa. Magari un cameo", ha svelato l'attrice Giusy Buscemi parlando di questo possibile ritorno in scena di Teresa durante la settima stagione della soap opera.

Insomma, per la gioia dei tantissimi fan che sperano ancora oggi di poter rivedere in azione Teresa, l'ex Miss Italia non ha escluso questa possibilità, lasciando un piccolo spiraglio.

Gli sceneggiatori coglieranno la palla al balzo per far sì che Teresa si riaffacci anche solo per poche puntate nel cast della soap opera e torni ad essere la protagonista speciale di un ciclo di episodi? Lo scopriremo nel corso delle settimane.