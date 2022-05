Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Brave and Beautiful in programma a breve su Canale 5. Le trame turche della serie tv rivelano che Riza Soyozlu compirà un omicidio per evitare di finire in arresto per la morte di Salih, il padre di Sirin.

Brave and Beautiful: Riza ricatta Tahsin

Le anticipazioni di Brave and Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in prima visione tv annunciano che la cattiveria di Riza dimostrerà di non avere confini.

Tutto inizierà quando il fratello di Adalet farà sapere a Tahsin che Salih l'ha aiutato a sbarazzarsi di Fugen mostrandogli un dvd.

Il Korludag senior, a questo punto, andrà su tutte le furie, tanto da innescare con il padre di Sirin una violenta lotta che morirà dopo essere rimasto gravemente ferito.

In seguito, Riza pretenderà da Tahsin il suo albergo cittadino dopo averlo ricattato per poi tentare di far ricadere la colpa su Cesur, arrivando addirittura a far rapire Ali, un bambino testimone del crimine. Tuttavia, il piano non andrà come previsto. Per questo motivo, Soyozlu chiederà al rapitore di recarsi dalla polizia e costituirsi al posto suo in cambio di tantissimo denaro per evitare di finire nelle indagini del procuratore.

Cesur indaga sulla morte di Salih

Nelle puntate turche di Cesur ve Guzel, la situazione si complicherà quando Cesur pretenderà di scoprire il motivo per il quale Salih è stato ucciso.

L'uomo, a questo punto, chiederà di avere un colloquio in carcere con il presunto colpevole grazie alle conoscenze di Banu.

Ed ecco, che l'ex marito di Suhan rimarrà sconvolto quando capirà che l'arrestato è niente di meno che il mendicante, che aveva cercato di ingannarlo alcuni mesi prima, promettendogli alcune prove per incastrare Tahsin per la morte di suo padre Hasan.

Purtroppo il clochard si trincerà dietro un muro di silenzio e per questo Cesur sarà costretto a lasciare l'istituto penitenziario. Riza, a questo punto, approfitterà della partenza dell'ex marito di Suhan per chiedere ad un suo scagnozzo di eliminare il falso colpevole.

Il fratello di Adalet soffoca a morte il mendicante

Ed ecco, che il mendicante sopravviverà ad alcune coltellate, sferrate da Turan.

L'uomo, a questo punto, verrà portato in ospedale per le cure necessarie, se non accadesse il colpo di scena. Riza, infatti, deciderà di indossare un camice da medico per superare la sorveglianza di alcuni poliziotti. Una volta entrato nella stanza, il fratello di Adalet soffocherà il falso colpevole della morte di Salih con un cuscino. Un omicidio che avverrà proprio quando Cesur si recherà in ospedale per avere un nuovo confronto con l'uomo.