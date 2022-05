Le anticipazioni sulle fiction Mediaset della stagione tv 2022/2023 rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di titoli che torneranno in onda con le nuove stagioni in prima visione assoluta.

Una di queste è Buongiorno mamma, la serie con protagonista Raoul Bova riconfermata per la seconda stagione, dopo il grande successo di ascolti del debutto.

Stessa sorte anche per Luce dei tuoi occhi, la Serie TV thriller che ha segnato il ritorno su Canale 5 di Anna Valle. Grande attesa anche per il ritorno in scena di Can Yaman.

Buongiorno mamma 2 ci sarà: anticipazioni fiction Mediaset 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima stagione tv 2022/2023 Mediaset rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Buongiorno mamma 2, la serie con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, campione di ascolti della passata stagione televisiva.

Con una media che ha sfiorato la soglia dei quattro milioni di spettatori a settimana e quasi il 18% di share fisso, la fiction con Bova ha conquistato la promozione e quindi la riconferma con la seconda stagione.

Le riprese ufficiali di questo nuovo ciclo di appuntamenti partiranno il prossimo 16 maggio e terranno impegnato il cast per un bel po' di settimane.

Per vederla in onda, quindi, bisognerà pazientare ancora un po' di tempo anche se Buongiorno mamma 2 è in programma nella prossima stagione televisiva del Biscione e quindi potrebbe debuttare già in autunno.

Confermata la seconda serie di Luce dei tuoi occhi con Anna Valle

Tra le fiction riconfermate della prossima stagione 2022/2023 vi è anche un titolo che ha particolarmente entusiasmato gli spettatori quest'anno.

Trattasi di Luce dei tuoi occhi, la serie con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno che, nel corso delle sei puntate di programmazione su Canale 5, ha saputo intercettare e conquistare il gradimento di oltre tre milioni e mezzo di fedelissimi spettatori, permettendo alla rete ammiraglia Mediaset di tirare un sospiro di sollievo dal punto di vista auditel.

Anche in questo caso, le anticipazioni sulle fiction Mediaset rivelano che si è scelto di dare una seconda chance e quindi Luce dei tuoi occhi 2 si farà.

Can Yaman torna in autunno: anticipazioni fiction Mediaset 2022/2023

Anna Valle è già tornata sul set per girare le nuove puntate della serie, dove ancora una volta vestirà i panni di una insegnante di danza classica, pronta a scoprire tutta la verità su che fine abbia fatto sua figlia, di cui sembrano essersi perse le tracce.

E poi ancora, tra le fiction più attese della prossima stagione autunnale 2022, spicca Viola come il mare, che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

Dopo il rinvio, Mediaset ha scelto di posticiparla alla stagione autunnale e i fan attendono con trepidazione di vedere questo primo ciclo di episodi.