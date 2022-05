La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è terminata venerdì 29 aprile e c'è grande attesa per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction di Rai 1. In particolar modo, nell'ultimo episodio trasmesso in televisione, Ludovica sarebbe dovuta partire per le vacanze con Ferdinando. In base a quanto andato in onda sul piccolo schermo, non è detto che Brancia sia salpata con l'armatore. A fare chiarezza, ci ha pensato Giulia Arena, che nella soap opera interpreta il ruolo di Ludovica. In base alle parole dell'attrice, condivise sui social il 3 maggio, sembrerebbe che il suo personaggio non sia partito per la Grecia con Torrebruna.

Il Paradiso delle signore, Ludovica potrebbe non essere partita con Ferdinando: le parole di Giulia Arena

I telespettatori di Rai 1 stanno attendendo con ansia la settima stagione de Il Paradiso delle signore, per scoprire come sono andate a finire alcune storie lasciate in sospeso. In particolar modo, nelle ultime puntate della soap opera, Marcello Barbieri ha chiuso la sua relazione con Ludovica, dopo essersi reso conto di appartenere a un ceto sociale diverso dalla sua compagna, vissuta sempre nell'agiatezza. Affranta per la fine della sua storia d'amore, Brancia si è avvicinata a Ferdinando, che le ha proposto di partire per la Grecia. La coppia sarà partita insieme? Giulia Arena ha fatto chiarezza su quanto potrebbe essere accaduto e ha rivelato un dettaglio importante sulle sue storie Instagram, che lascerebbe intendere che, alla fine, Ludovica pare abbia cambiato idea.

Il Paradiso delle signore: le vacanze di Ludovica e il commento di Giulia Arena

Nel pomeriggio di martedì 3 maggio, Giulia Arena ha pubblicato sul suo account social un video, in cui ha rivelato qualcosa in più sulle vacanze di Ludovica. In particolar modo, l'attrice ha detto una frase che lascerebbe ben sperare i fan della fiction di Rai 1.

Nel dettaglio, l'interprete di Brancia ha scritto: ''Ludo ufficialmente in vacanza, ma non in Grecia, tranquilli''. Cosa avrà voluto dire Giulia Arena? Il suo personaggio, alla fine della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, non è partito più con Ferdinando? La coppia, infatti, avrebbe dovuto lasciare Milano, per trascorrere le vacanze in Grecia.

In base alle parole dell'attrice, sembrerebbe, pertanto, che i piani siano cambiati e, nella settima stagione, potrebbe essere rivelato cosa è accaduto fra Brancia e Ferdinando. C'entrerà Marcello?

Il Paradiso delle signore, Marcello potrebbe riconquistare Ludovica: Giulia Arena tranquillizza i fan

Giulia Arena ha usato anche la parola 'tranquilli', lasciando sperare i fan su un possibile ritorno di fiamma fra Marcello e Ludovica. Sarà veramente così? L'unica cosa certa, al momento, è che in base alla frase scritta dall'attrice sul suo account Instagram, sembrerebbe che Brancia, alla fine, non sia partita con Torrebruna. Barbieri riuscirà a riconquistare la sua ex fidanzata? Attualmente, è ancora presto per scoprire cosa riserverà il futuro, anche perché le riprese della settima stagione non sono ancora iniziate. Non resta che attendere settembre, per capire cosa sia successo alla fine fra Ludovica e Ferdinando.