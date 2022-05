Il Paradiso delle Signore 7 vedrà ancora una volta protagonista Ezio Colombo, che si ritroverà a dover gestire una intricata situazione dal punto di vista familiare.

In queste nuove puntate della soap opera, previste su Rai 1 a partire da metà settembre 2022, Ezio sarà diviso tra Veronica e Gemma da un lato e tra sua figlia Stefania e l'ex moglie Gloria dall'altro lato.

Una posizione decisamente complicata quella in cui si ritroverà Colombo, il quale potrebbe ritrovarsi costretto a dover prendere una decisione finale e potrebbe mettere la parola fine alla sua relazione con Veronica.

Ezio potrebbe scoprire tutto su Gemma ne Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 7 continueranno ad esserci le vicende di Gloria che, dopo aver scelto di costituirsi per permettere a sua figlia Stefania di vivere serenamente la sua storia d'amore con Marco, si ritroverà a dover fare i conti con la giustizia.

La donna, infatti, potrebbe finire in carcere per quel reato di diversi anni prima che è rimasto impunito.

Di conseguenza, i ricatti di Gemma potrebbero venire a galla spudoratamente e, anche Ezio, verrebbe a conoscenza di quello che è successo ai danni di sua figlia e della sua ex moglie.

Ezio potrebbe chiudere con Veronica nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Gemma, quindi, potrebbe ritrovarsi davvero nei guai dato che nel caso in cui la verità dovesse venire fuori, si ritroverebbe a dover dare un bel po' di spiegazioni sia in famiglia ma anche sul lavoro.

E, a tal proposito, potrebbe essere proprio Ezio Colombo a mettere in discussione la sua situazione privata, al punto da decidere di troncare anche con Veronica.

Dopo aver scoperto la verità sulle malefatte di Gemma nei confronti di sua figlia Stefania, Ezio potrebbe ritrovarsi nella posizione di mettere la parola fine al suo rapporto con Veronica e di conseguenza far sparire dalla sua vita sia lei che sua figlia.

Quella di Ezio, quindi, potrebbe essere una chiusura netta nei confronti della donna che, fino a qualche mese fa, voleva sposare e con la quale costruire una famiglia.

Gloria, Ezio e Stefania di nuovo insieme ne Il Paradiso 7?

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, Ezio potrebbe schierarsi dalla parte della sua ex moglie Gloria e pur di non far soffrire sua figlia, non si esclude che possa essere il primo a mettersi in gioco per cercare di aiutare la donna a pagare il suo conto con la giustizia.

Insomma, Ezio potrebbe rendersi conto di non aver ancora chiuso col suo passato e chissà se in queste nuove puntate della settima stagione, non prenderà in considerazione l'ipotesi di ricostruire il suo nido familiare con Gloria e Stefania.