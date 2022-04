La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta volgendo al termine e le ultime puntate saranno ricche di novità e colpi di scena. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di lunedì 18 aprile, Vittorio Conti farà un annuncio al suo staff e informerà i suoi collaboratori delle condizioni di salute di Beatrice. Nel frattempo, Ferdinando Torrebruna si dichiarerà a Ludovica Brancia. Inoltre, verranno trattate le vicende che ruotano attorno a Flora, Umberto e Adelaide.

Il Paradiso delle signore, trama 18/4: Vittorio Conti aggiorna il suo staff sulle condizioni di Beatrice

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Beatrice farà un incidente e finirà in coma. A quel punto, nell'episodio che andrà in onda in televisione il 18 aprile, Conti parlerà ai suoi dipendenti di quanto accaduto alla mamma di Serena. I collaboratori del negozio milanese non sono solo colleghi, ma anche amici e sono diventati una grande famiglia. A tal proposito, Vittorio si confiderà con il suo staff, spiegando che sua cognata è in condizioni critiche. Lo zio di Pietro non perderà le speranze e si metterà in contatto con un luminare per salvare la vita a Beatrice.

Il Paradiso delle signore, episodio 18/4: Ferdinando Torrebruna si dichiara a Ludovica Brancia

Nel frattempo, proseguiranno le vicende amorose di Ludovica Brancia. La figlia di Flavia è fidanzata da diverso tempo con Marcello Barbieri ma, ultimamente, le cose con il suo compagno non stanno andando per il verso giusto. Infatti, la coppia non è più in sintonia come un tempo, per via della presenza della mamma di Ludovica a Milano e per l'arrivo di Ferdinando Torrebruna.

L'armatore ha iniziato a fare una velata corte a Brancia, sotto agli occhi di Marcello. Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 18 aprile ci sarà un colpo di scena, perché Ferdinando dichiarerà il suo amore a Ludovica. Al momento, le anticipazioni dell'episodio non rivelano come reagirà Brancia, sentendo il suo corteggiatore parlarle a cuore aperto.

L'unica cosa certa, è che la figlia di Flavia continuerà ad avere fraintendimenti con il suo fidanzato.

Il Paradiso delle signore, puntata 18/4: Flora immagina il suo futuro con Umberto

Inoltre, durante l'episodio 151 della sesta stagione verranno trattate le vicende sentimentali di Flora, ormai innamorata di Umberto. Nel corso della puntata, Gentile inizierà a viaggiare con la fantasia e immaginerà un lieto fine con il cognato di Adelaide. Nel frattempo, però, l'imprenditore proverà a dimostrare alla contessa di volerla ancora accanto e di tenere a lei. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della fiction Rai.