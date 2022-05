L'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 6 è stata trasmessa venerdì 29 aprile 2022.

Da settembre ci saranno ancora nuove vicende, storie d'amore, inganni, addii e tutto ciò che caratterizza la soap, compreso il ritorno clamoroso di alcuni personaggi. A tal proposito, attualmente si parla spesso di Teresa Iorio, la protagonista delle prime due stagioni della fiction. L'interrogativo è, dunque, il personaggio interpretato da Giusy Buscemi tornerà o no in quel di Milano? L'attrice siciliana ha recentemente riacceso le speranze, rivelando: "Chi lo sa.

Magari un cameo".

Teresa ci sarà ne Il Paradiso delle signore 7? Giusy Buscemi risponde: 'Vedremo'

Nelle prime due stagioni de Il Paradiso delle signore, andate in onda in prima serata tra il 2015 e il 2017, Alessandro Tersigni ha diviso le scene con i due attori coprotagonisti Giusy Buscemi (Teresa Iorio) e Giuseppe Zeno (Pietro Mori). L'ex miss Italia ha interpretato un'emigrata siciliana giunta a Milano nella seconda metà degli anni '50. La giovane, fuggita da un matrimonio combinato dal padre, ha finito per essere assunta come Venere del grande magazzino. Da qui in poi le due stagioni hanno raccontato sia le vicende dei tre protagonisti, sia le vite degli altri personaggi della serie. Alla fine della seconda stagione Mori è morto e Teresa ha abbandonato Milano.

È da quell'addio che i telespettatori si chiedono se e quando la giovane Iorio farà ritorno al Paradiso. In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, l'interprete dell'ex commessa, Giusy Buscemi, ha risposto all'interrogativo dichiarando: "Chi lo sa. Magari un cameo. Vedremo". Con questa risposta, l'attrice ha ridato speranza ai tanti fan che sperano in un suo ritorno, anche se si trattasse di una breve apparizione.

Giusy Buscemi su un possibile ritorno ne Il Paradiso delle signore: 'Mai dire mai'

Come ha dichiarato Giusy Buscemi nell'intervista riportata sulla rivista Oggi, non è da escludere la riapparizione di Teresa Iorio. Non è la prima volta che l'attrice originaria di Mazara del Vallo lascia una porta aperta al suo ritorno ne Il Paradiso delle signore.

Proprio alcuni mesi fa, nello studio della trasmissione tv Rai "Oggi è un altro giorno", l'ex Miss aveva parlato della sua prima interpretazione da protagonista, ammettendo che "è stato un ruolo di successo". Alla conduttrice Serena Bortone, su un possibile ritorno del proprio personaggio, l'attrice aveva risposto: "Vedremo. Mai dire mai". Potrebbero essere risposte date per non deludere il pubblico, oppure può darsi che qualcosa effettivamente bolla in pentola. Non resta che attendere eventuali aggiornamenti sul cast che, in ogni caso, potrebbero arrivare soltanto dopo l'inizio delle riprese della settima stagione.