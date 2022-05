Gli attori de Il Paradiso delle Signore, oltre a essere affiatati sul set, hanno un rapporto di amicizia anche lontano dai riflettori. Nella giornata di giovedì 5 maggio, le attrici di Clelia, Elena, Tina e Agnese hanno fatto un aperitivo insieme a Roma, prima del debutto a teatro di Enrica Pintore, che nella fiction di Rai 1 ha ricoperto il ruolo di capocommessa.

Il Paradiso delle signore: l'incontro fra le attrici di Clelia, Elena, Tina e Agnese

Nella serata di giovedì 5 maggio, Enrica Pintore ha debuttato a teatro con lo spettacolo: "Gli amici di Peter".

Prima di salire sul palcoscenico, l’interprete dell’ex capocommessa de Il Paradiso delle signore ha rivisto alcune colleghe, con cui ha lavorato nella fiction di Rai 1. Le attrici di Elena, Tina e Agnese hanno sostenuto l'interprete di Clelia e l'hanno vista prima di recarsi al Teatro Vittoria di Roma. Le quattro protagoniste della soap opera pomeridiana hanno fatto un aperitivo insieme.

Il Paradiso delle signore: il messaggio dell’attrice di Agnese per le interpreti di Clelia, Elena e Tina

Antonella Attili, che ne Il Paradiso delle signore interpreta il ruolo di Agnese, ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram, nel quale era in compagnia di Neva Leoni, Giulia Petrungaro ed Enrica Pintore.

Le quattro attrici si sono mostrate sorridenti ai follower. Antonella, inoltre, ha aggiunto una didascalia per descrivere la fotografia. L'interprete della signora Amato ha dichiarato: "Stasera andremo a fare il tipo per lei, Enrica Pintore, perché in fondo siamo una famiglia".

Gli attori de Il Paradiso delle signore sono una famiglia: le interpreti di Clelia, Elena, Tina e Agnese insieme

Durante le puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio Conti ha sempre definito i suoi dipendenti la sua famiglia. Negli episodi della fiction di Rai 1, il direttore del negozio milanese ha ricordato ai suoi collaboratori di avere uno stretto rapporto con il suo team.

Il clima familiare che c’è sul set, però, è lo stesso che gli attori hanno anche lontano dalle telecamere. Spesso, infatti, gli interpreti dei personaggi della fiction si trovano per pranzi, cene e, alcune volte, trascorrono anche le vacanze insieme. Durante eventi importanti per i protagonisti della soap opera, alcuni attori danno il proprio sostegno ai colleghi, proprio come accaduto ad Enrica Pintore, per il suo debutto a teatro. Non resta che attendere le puntate della settima stagione, per scoprire se l’ex capocommessa, la nuora e la figlia della signora Amato saranno nel cast della fiction o se bisognerà aspettare ancora un po' di tempo per rivederle nella soap opera di Rai 1.