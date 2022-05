Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e donne da un po' di settimane ed è subito finito al centro dell'attenzione mediatica.

Il cavaliere del trono over è stato subito protagonista di un riavvicinamento sospetto con la sua ex Ida Platano ma anche al centro di nuove conoscenze con altre dame che affollano il parterre del trono over.

Tuttavia, alla luce di queste frequentazioni, Riccardo ha spiazzato un po' tutti ammettendo che c'era una corteggiatrice che gli piace tantissimo: trattasi della giovane Federica Aversano.

Riccardo Guarnieri rompe il silenzio su Ida Platano, dopo il ritorno a U&D

Nel dettaglio, in questa nuova intervista concessa al magazine di Uomini e donne, Riccardo è tornato a parlare del suo rapporto attuale con Ida Platano.

Nonostante i balli e gli avvicinamenti che ci sono stati in studio in queste settimane, il cavaliere del trono over ha ribadito di provare semplicemente affetto nei confronti della sua ex fidanzata Ida Platano.

"Affetto. Sono legato al ricordo che ho di noi", ha svelato il cavaliere mettendo così la parola fine a ogni entusiasmo e a ogni possibilità legata a un ritorno di fiamma con la dama bresciana.

'Non so se Ida provi ancora qualcosa per me', ammette Riccardo Guarnieri

"Non so se Ida provi ancora qualcosa per me, perché non lo dice", ha ammesso Riccardo confermando di fatto di avere ancora dei dubbi su quelli che sono gli attuali sentimenti di Ida nei suoi confronti.

"Quando le viene chiesto non risponde e anche io, ballando o chiacchierando in studio, gliel'ho chiesto ma non mi ha mai risposto", ha svelato Riccardo.

Insomma, il mistero resta e non si esclude che, nel corso delle prossime registrazioni di U&D di questa stagione, la dama bresciana possa finalmente far chiarezza e far trapelare i veri sentimenti che ad oggi prova ancora nei confronti del suo ex fidanzato Riccardo.

La dichiarazione di Riccardo per Federica Aversano, ex corteggiatrice di U&D

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Riccardo si è lasciato andare ad altre dichiarazioni del tutto spiazzanti, dove ha ammesso che c'è un'ex corteggiatrice di Uomini e donne che è rimasta nel suo cuore.

Trattasi di Federica Aversano, nota al pubblico per essere stata una delle pretendenti di Matteo Ranieri, poi "rifiutata" al rush finale dove il tronista ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con Valeria.

"Federica Aversano la trovo bellissima. Mi piaceva molto il suo neo sul labbro e anche caratterialmente mi ha colpito", ha svelato Riccardo Guarnieri confermando il suo interesse per Federica.

"Da casa percepivo tutte le sue paure e le comprendevo", ha chiosato il cavaliere parlando dell'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.