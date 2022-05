L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è confermato a partire da settembre e, le nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende della contessa Adelaide che si rivelerà sempre più spietata e crudele nei confronti del commendatore Umberto Guarnieri e pronta a prendersi la sua rivincita finale.

Spazio poi alle vicende di Gemma: dopo aver visto svanire il suo amore con Marco, la ragazza potrebbe innamorarsi di nuovo e trovare quindi un altro fidanzato nel corso della settima stagione.

Adelaide pronta a vendicarsi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nel corso di queste nuove puntate della soap opera ci sarà spazio per la vendetta della contessa Adelaide.

Dopo essere stata lasciata da Umberto Guarnieri, che ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con Flora Ravasi, ecco che la contessa sarà pronta a prendersi la sua rivincita personale.

Adelaide, infatti, non avrà alcuna intenzione di farla passare liscia al commendatore e intende punirlo per quello che è successo.

Umberto finisce nel mirino della contessa Adelaide

Di conseguenza, nel corso di questa nuova stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, la contessa Adelaide metterà in gioco tutte le "armi" a sua disposizione per colpire Umberto Guarnieri e provare così a togliergli potere.

Chi dei due riuscirà ad avere la meglio in questa nuova lotta che potrebbe animare tutta la durata della settima serie? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate della soap opera, campione di ascolti del primo pomeriggio Rai.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma.

Gemma potrebbe innamorarsi nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Dopo aver visto fallire tutti i suoi tentativi di ostacolare la relazione tra Marco e la sorellastra Stefania, Gemma si ritroverà costretta a dover cambiare piani per la sua vita.

Ormai, infatti, Marco ha scelto di costruire la sua vita al fianco di Stefania e Gemma non potrà fare altro che prenderne atto e "incassare" il colpo.

Tuttavia, non si esclude che in questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, anche per la figlia di Veronica possa esserci una svolta dal punto di vista sentimentale.

La nuova fiamma di Gemma potrebbe avere il nome di Pradei, il giovane cameriere del Circolo che si era complimentato con lei per la vittoria alla gara di equitazione, con tanto di occhi dolci. Non si esclude, quindi, che Pradei possa farsi avanti nel corso della settima serie, fino a far innamorare la venere.