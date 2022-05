La sesta stagione de Il Paradiso delle signore è terminata a fine aprile e i telespettatori sono curiosi di scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della fiction di Rai 1. Nella serata di giovedì 12 maggio, parte del cast della soap si è riunito per una cena ed Emanuel Caserio ha informato i suoi follower che, nei prossimi giorni, inizieranno le riprese della settima stagione. Durante l'incontro fra gli attori, oltre all'interprete di Salvatore Amato, erano presenti anche Pietro Genuardi e Filippo Scarafia.

Il Paradiso delle signore: Emanuel Caserio e altri attori del cast si ritrovano per cena

Gli attori de Il Paradiso delle Signore hanno un rapporto di amicizia, anche lontano dal set. Nella serata del 12 maggio, alcuni dei membri del cast della nota fiction di Rai 1 si sono ritrovati per cenare insieme e passare del tempo in allegria, prima di tornare al lavoro. Emanuel Caserio ha condiviso qualche scatto e alcuni video, mentre era in compagnia dei colleghi della soap opera pomeridiana. Insieme all’attore di Salvatore, c’erano anche: Pietro Genuardi (Armando Ferraris), Grace Ambrose (Stefania Colombo), Caterina Bertone (Beatrice Conti), Mariavittoria Cozzella (Dora Vianello), Filippo Scarafia (Roberto Landi), Pietro Masotti (Marcello Barbieri) e Giulia Vecchio (Anna Imbriani).

Il Paradiso delle signore 7, a breve le riprese: la conferma di Emanuel Caserio

In uno dei video condivisi sul suo profilo social, Emanuel Caserio ha svelato che, a breve, inizieranno le riprese delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore. A tal proposito, l’interprete di Salvatore Amato ha pubblicato un filmato, mentre l’attore di Roberto Landi era intento a tagliare il salame, scrivendo una didascalia che non lascerebbe dubbi: ''Tra poco si riparte''.

Inoltre, Caserio ha anche aggiunto l’emoticon del ciak cinematografico, facendo capire ai fan della fiction Rai che, tra qualche giorno, i protagonisti della soap gireranno gli episodi della settima stagione.

Il Paradiso delle signore 7: Salvatore c’è, Beatrice Conti non sarà presente

Cresce l’attesa per scoprire come proseguiranno le vicende dei personaggi della fiction di Rai 1.

In particolar modo, c’è grande curiosità per sapere cosa è accaduto dopo le nozze fra Salvatore e Anna e l’arresto di Gloria Moreau. L’unica cosa certa, al momento, è che Emanuel Caserio sarà presente nella settima stagione della soap opera, mentre l’interprete di Beatrice Conti è uscita di scena al termine della sesta edizione. Caterina Bertone, infatti, aveva salutato i colleghi con un post sui social, non lasciando dubbi sull’assenza del suo personaggio nelle nuove puntate. In base alle storie social dell'attore di Salvatore Amato, anche Roberto Landi sarà presente nelle nuove puntate. I due colleghi, infatti, hanno avuto uno scambio di battute nelle storie social di Emanuel, riguardo le riprese imminenti della fiction.

Non resta che attendere l’inizio delle riprese de Il Paradiso delle signore, per scoprire qualche anticipazione su quanto andrà in onda sul piccolo schermo nel mese di settembre e come proseguiranno le vicende dei protagonisti della soap di Rai 1.