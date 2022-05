La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è terminata venerdì 29 aprile e c’è grande attesa per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction di Rai 1. Negli ultimi episodi andati in onda sul piccolo schermo, Dante è riuscito a riconquistare Beatrice e a lasciare Milano con lei, ma i due saranno presenti nella settima stagione? Nel pomeriggio di lunedì 2 maggio, Caterina Bertone ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che non lascia dubbi. L’attrice non sarà presente nelle nuove puntate che andranno in onda dopo la pausa estiva e, pertanto, nel negozio mancherà una delle addette alla contabilità.

Il Paradiso delle signore 7: nelle nuove puntate, Beatrice non sarà nel cast

Beatrice non sarà nel cast della settima stagione de Il Paradiso delle signore. Nonostante le ipotesi e le teorie sul possibile rientro sul set dell’attrice, sembrerebbero non esserci speranze di potere rivedere la cognata di Vittorio Conti nelle nuove puntate. A fare chiarezza su quello che accadrà prossimamente in televisione ci ha pensato la sua interprete Caterina Bertone, che ha pubblicato un post di ringraziamento sul suo account social.

Il Paradiso delle signore 7, Caterina Bertone annuncia l’uscita di scena di Beatrice

Caterina ha pubblicato uno scatto su Instagram in compagnia di Alessandro Tersigni, l'attore che interpreta Vittorio Conti, il cognato di Beatrice ne Il Paradiso delle signore.

Nella fotografia i due indossano gli abiti di scena ed è accompagnata da una didascalia di ringraziamento: "Siamo dunque giunti alla fine di questa bellissima avventura, che mi ha regalato così tanto". In base alle parole dell’interprete di Beatrice, è chiaro che non sarà nel cast della settima stagione.

Il Paradiso delle signore: l’interprete di Beatrice ringrazia Alessandro Tersigni

L’attrice ha poi proseguito: "Sono super grata a tutte le persone che mi hanno accompagnato. Su tutti, il mio amico Alessandro Tersigni per tutte le nostre risate fino alle lacrime". Bertone ha anche aggiunto un retroscena sulle riprese della fiction Rai, durante le quali sarebbe spesso inciampata e l’interprete di Vittorio l’avrebbe soccorsa.

Dal momento che Beatrice non tornerà a Milano e non sarà presente nei nuovi episodi, è ipotizzabile, a questo punto, che la relazione fra la mamma di Serena e Dante Romagnoli procederà a gonfie vele lontano dal capoluogo lombardo. Non resta che attendere i prossimi mese per scoprire tutte le novità della settima stagione de Il Paradiso delle signore e quali altri personaggi non saranno presenti nel cast.