Proseguono gli appuntamenti con la soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

In particolare, nella prossima puntata i riflettori saranno puntati su una coppia in crisi: Umberto Guarnieri e la contessa Adelaide. Inoltre, continuano i piani diabolici di Flavia nei confronti di Ludovica. La donna fa di tutto pur di ostacolare il rapporto tra sua figlia e il giovane barista Marcello Barbieri. Quest'ultimo non è all'altezza della giovane Brancia.

Paradiso delle Signore: Gemma spera di tornare con Marco

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, in onda questo 19 aprile su Rai 1 a partire dalle ore 15:55, l'attenzione è posta su Gemma. La giovane Zanatta, da quando è stata lasciata dal giornalista Marco Di Sant'Erasmo, non riesce a digerire la cosa. In particolare ritiene che la colpa di tutto sia di Stefania Colombo. Pertanto il loro rapporto si inclina ulteriormente.

Inoltre Gemma è fortemente convinta che la sua relazione con il giovane giornalista non sia realmente finita e crede di poterlo riconquistare. D'altro canto, però, in questo periodo Marco ha avuto modo di capire che nutre dei forti sentimenti nei confronti di Stefania.

Pertanto le lascia un biglietto per chiederle di incontrarlo di nascosto.

Adelaide pone un aut aut al cognato

Nel frattempo, la contessa Adelaide si sente molto ferita dopo avere assistito al bacio tra Umberto Guarnieri e Flora Gentile Ravasi. Pertanto, decide di agire e mette il Commendatore a un angolo. Gli concede un difficile ultimatum: deve scegliere tra lei e la giovane stilista del Paradiso.

Dopo un'attenta riflessione, Umberto decide di fare un passo indietro con Flora, per cercare di risanare il suo rapporto con la contessa.

Momenti difficili per Vittorio

Ludovica continua a essere succube dei piani diabolici di sua madre Flavia. Quest'ultima si prepara per partire oltreoceano, fingendo di doversi sottoporre a un delicato intervento per curare la sua grave malattia.

Purtroppo, però, sua figlia è intenzionata a partire con lei. In questo modo potrebbe però mandare all'aria i piani architettati da lei e dalla sua complice Fiorenza.

Infine Beatrice si trova ancora nel ospedale in stato di incoscienza. Le sue condizioni continuano a non migliorare in alcun modo, neanche grazie all'aiuto del luminare chiamato da Vittorio Conti. Pertanto, quest'ultimo, per sostenere le spese necessarie per aiutare sua cognata, si trova costretto a dover compiere una scelta durissima: decide di parlare con Dante Romagnoli per cedergli le sue quote del Paradiso. Ovviamente, però, intende dettare le sue condizioni prima di rinunciare al suo adorato magazzino.