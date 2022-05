L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 ripartirà nuovamente nella stagione autunnale 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Gli sceneggiatori sono al lavoro per mettere a punto quelle che saranno le novità e i colpi di scena che andranno ad animare l'intera stagione televisiva.

Uno di questi potrebbe avere a che fare con il ritorno in scena del ciclista Rocco, che potrebbe riaffacciarsi in città per cercare di far breccia di nuovo nel cuore della sua ex Maria.

In autunno riparte Il Paradiso delle signore 7 in tvsu Rai 1

Nel dettaglio le riprese di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore 7 riprenderanno verso fine maggio.

Gli attori che faranno parte della squadra di questo nuovo capitolo saranno convocati di nuovo sul set romano della serie che resterà aperto per buona parte dei mesi estivi.

Solo in questo modo, infatti, si riuscirà ad assicurare un numero cospicuo di puntate da poter trasmettere nel corso della stagione autunnale 2022 di Rai 1, come sempre nella fascia del daytime pomeridiano.

Ma cosa accadrà in queste nuove puntate? Quali saranno i colpi di scena che animeranno la soap opera? Tra i papabili ritorni potrebbe esserci quello del ciclista Rocco, che nel corso della sesta stagione ha scelto di mandare all'aria le sue nozze con Maria.

Rocco potrebbe tornare per riconquistare Maria

Il ciclista, dopo essersi trasferito nella Capitale per inseguire il suo sogno, si è invaghito di un'altra donna, al punto da decidere di chiudere la sua relazione con Maria.

A nulla è servito il fatto che la giovane Venere del Paradiso delle signore sia partita per Roma, al fine di avere un confronto diretto e cercare di capire come stessero per davvero le cose.

Rocco è rimasto fermo sulla sua posizione e non ha cambiato idea, al punto da lasciare la povera Maria in una valle di lacrime e in preda alla disperazione assoluta.

Tuttavia in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, previste in autunno in tv, non si esclude che Rocco possa tornare indietro sui suoi passi.

Tra Rocco e Maria ritorna l'amore ne Il Paradiso 7?

Il ciclista, infatti, potrebbe rendersi conto di aver sbagliato nei confronti della ragazza, al punto da decidere di rimettere piede a Milano e provare a fare il possibile per riconquistarla di nuovo, e quindi riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Un tentativo che potrebbe rimettere in crisi la giovane ragazza dato che, dopo la batosta ricevuta, aveva provato a lasciarsi alle spalle il passato, compreso il sentimento nei confronti del ciclista.

Nel corso de Il Paradiso delle signore 7 si assisterà al ritorno di fiamma tra Rocco e Maria? La risposta in autunno.