Momenti drammatici si vivranno nelle puntate di Beautiful in programma tra qualche settimana su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dagli Usa rivelano che Liam e Bill Spencer saranno protagonisti di una nuova storyline dalle tinte noir. In particolare padre e figlio finiranno nei guai dopo aver investito Vinny Walker con la loro auto.

Beautiful: Vinny fa perdere le proprie tracce dopo aver sabotato il test del DNA di Steffy

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, annunciano la drammatica uscita di scena di Vinny.

Tutto inizierà il ragazzo farà perdere le sue tracce, dopo aver ammesso di aver manomesso il test del DNA, convinto di far passare il secondogenito di Steffy come figlio di Liam, con lo scopo di mettere fine alle nozze tra quest'ultimo e Hope.

Scoperta la verità Steffy riceverà una proposta di nozze da parte di Finn, mentre Hope deciderà di prendersi una pausa di riflessione dal marito. Tuttavia quest'ultimo riuscirà ben presto a rientrare nelle grazie della figlia di Brooke, ma accadrà un drammatico colpo di scena che cambierà il corso degli eventi per sempre.

Liam e Bill investono Vinny

Nelle puntate di Beautiful in onda a breve su Canale 5, Bill non se la sentirà di guidare la macchina dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.

Per questo motivo suo figlio Liam si metterà al volante del potente suv dopo aver lasciato l'abitazione di Brooke, convinto di avere un'altra chance con Hope.

Dopo che si metteranno in viaggio, i due si renderanno conto di aver investito qualcosa. Una volta scesi dal mezzo, padre e figlio Spencer capiranno di aver messo sotto Vinny, sbucato dal nulla.

Per questo motivo Liam si farà prendere dall'agitazione, tanto da svenire una volta che il Vinny esalerà l'ultimo respiro. Bill, a questo punto, prenderà in mano la situazione, tanto da allontanarsi dal luogo dell'incidente senza allertare i soccorsi e per impedire al fratello di Wyatt di finire nei guai.

Il marito di Hope accusa dei fortissimi sensi di colpa

In seguito Bill nasconderà il cellulare e il portafoglio di Vinny per impedire il riconoscimento del corpo. Un espediente per liberarsi di altre prove come la propria autovettura. Spencer, infatti, temerà che Liam possa essere incolpato di omicidio intenzionale, in quanto avrebbe avuto un movente per volere morto Vinny.

Dall'altro canto, il marito di Hope non accetterà le imposizioni del padre per paura di finire per molto tempo in galera. Per tale ragione, il giovane accuserà dei fortissimi sensi di colpa, tanto da allontanarsi da sua moglie che apparirà sempre più confusa dal suo strano comportamento. Ma attenzione: la morte di Vinny riserverà delle sorprese che saranno rivelate nel corso delle prossime settimane.