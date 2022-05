Sei Sorelle è la nuova soap del pomeriggio estivo di Rai 1 che prenderà il posto de Il Paradiso delle Signore. Per quest'anno, i vertici della tv di Stato hanno scelto di non puntare sulle repliche della soap opera con protagonisti Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina per tutto il periodo della stagione estiva.

E così, dal prossimo lunedì 30 maggio, debutterà la soap spagnola Sei Sorelle, che sembra avere tutte le carte in regola per ottenere ottimi ascolti e conquistare il gradimento del pubblico della rete ammiraglia Rai.

Stop Il Paradiso delle signore, debutta Sei Sorelle: la nuova soap di Rai 1

Nel dettaglio, la programmazione di Rai 1 subirà delle modifiche dal prossimo 30 maggio, quando in daytime non ci sarà più spazio per le repliche de Il Paradiso delle signore.

Terminata la prima stagione della seguitissima soap italiana, in casa Rai si andrà avanti con Sei Sorelle, che prenderà ufficialmente il posto delle vicende dei vari protagonisti del grande magazzino, nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:45 circa.

Al centro di questa nuova soap opera, composta da ben 490 episodi, ci saranno le vicende delle sei sorelle Silva, costrette a muoversi nella Spagna del 1913, fortemente maschilista.

Le prime anticipazioni sulla soap Sei Sorelle

Le anticipazioni ufficiali riguardanti la trama di questa nuova soap opera rivelano che tutto ruoterà intorno alle vicende di Adela, Francisca, Blanca, Diana, Celia e l'adolescente Elisa.

Cresciute soltanto al fianco del padre Fernando, poiché orfane di madre, le donne si ritroveranno a prendere una decisione difficile nel momento in cui il loro amato padre verrà a mancare in maniera del tutto improvvisa.

Pur di non far finire la storica fabbrica tessile nelle mani dello spietato zio Ricardo e di non perdere tutto ciò che hanno solo per via della condizione femminile di quel tempo, le sorelle Silva decideranno di non comunicare la notizia della morte del padre.

Solo in questo modo, infatti, potranno farsi carico dell'azienda e gestire in prima persona tutti gli affari, senza avere fastidi esterni.

Ma i colpi di scena non mancheranno: le anticipazioni della soap Sei Sorelle rivelano che Ricardo comincerà ben presto ad avere dei dubbi circa il presunto viaggio di lavoro che suo fratello Fernando avrebbe intrapreso.

Intrighi, amore e inganni al centro della soap Sei Sorelle

Come se non bastasse, le sorelle Silva dovranno anche convincere la servitù della casa a mantenere il riserbo sul decesso del loro amato padre.

Tuttavia, le trame della nuova soap pomeridiana di Rai 1 che prenderà il posto de Il Paradiso delle signore, prevede anche degli intrecci sentimentali.

Diana, per esempio, sarà attratta da Salvador ma farà fatica ad avvicinarsi a lui, a causa della sua fama da "donnaiolo". Cristobal, invece, sarà segretamente innamorato di Blanca, ossia la promessa sposa del fratello Rodolfo.