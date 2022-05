Uno dei concorrenti più amati di questa edizione dell'Isola dei Famosi 2022 è certamente Alessandro Iannoni. Il figlio di Carmen Di Pietro è stata la rivelazione di questa edizione del reality; con i suoi modi di fare semplici e il suo comportamento da ragazzo super educato, ha attirato l'attenzione del pubblico sui social, il quale non ha mai nascosto grande ammirazione per il giovane. Tuttavia, a oltre un mese di distanza dalla fine del survivor game, Iannoni pare intenzionato a non firmare il prolungamento del gioco e dunque ritirarsi.

Alessandro potrebbe lasciare il gioco

L'isola dei Famosi è stata prolungata fino al 27 giugno, diventando così l'edizione più lunga del reality show. Tuttavia, i naufraghi cominciano a essere veramente provati da questa esperienza, specialmente Alessandro Iannoni. Il figlio di Carmen è certamente uno dei naufraghi più attivi di questa edizione e, per questo motivo, anche uno di quelli che si evince essere più stanco. Durante la puntata del 23 maggio 2022, i concorrenti del survivor game saranno chiamati a decidere se rimanere in gioco o tornare in Italia definitivamente. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, pare che Alessandro sia deciso a non firmare il prolungamento. Deianira ha così scritto sui propri social: "Il 23 maggio sarà l'ultimo giorno per firmare il contratto Isola, per decidere se continuare o meno.

In Honduras anche l'amico di Alessandro, che non vuole firmare, per convincerlo". Non resta dunque che attendere il prossimo appuntamento del reality, per scoprire se Iannoni rimarrà in gioco o meno.

Isola, due ospiti positivi al Covid

Sempre secondo un'altra indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, due ospiti, mandati in Honduras per delle sorprese, sarebbero risultati positivi al Covid-19.

Con molta probabilità si tratta dell'amico di Alessandro, chiamato appunto sull'Isola per fare una sorpresa al naufrago e convincerlo a rimanere in gioco, e di Cloe, amica di Estefania Bernal. Deianira sul proprio Instagram ha scritto: "Parrebbe che ci sia in Honduras qualche positivo al covid. Per cui le tarantelle con i nuovi ospiti amici, previste per oggi, saranno rimandate a venerdì".

Questo rappresenta un grave ostacolo per i telespettatori che tifano per il figlio di Carmen di Pietro, poiché se l'amico di Alessandro non potrà parlare con lui e cercare di convincerlo a rimanere in gioco, Iannoni potrebbe effettivamente abbandonare lo show e tornare definitivamente in Italia, rinunciando dunque a essere un possibile vincitore dell'edizione più lunga del reality condotto da Ilary Blasi.