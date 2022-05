Beatriz Marino è approdata all'Isola Dei Famosi in studio su invito di Ilary Blasi. La ragazza, ex fidanzata di Roger Balduino, nel corse delle puntata ha rivelato che con Roger la storia d’amore non era definitivamente chiusa e, pertanto, non accettava l’avvicinamento tra Balduino ed Estefania. Sempre su invito della Blasi, Beatriz è volata di Honduras, per avere un faccia a faccia con il suo ex fidanzato. Proprio mentre la modella si trovava sull’Isola, avvicinandosi pericolosamente a Roger, si è scoperto che la ragazza avrebbe con se un segreto del quale non si sa nulla.

Il gossip sul presunto segreto di Beatriz

Ilary Blasi ha mandato Beatriz sull’Isola dei Famosi per un confronto con Estefania e Roger. Proprio mentre quest’ultimo, ha intrecciato una love story con Estefania Bernal e, ha rivelato di volerla conoscere anche fuori dal reality, la sua ex fidanzata, Beatriz, è intervenuta nella nascente storia d’amore tra i due. La modella, con i suoi modi di fare e le sue repliche taglienti, ha conquistato il pubblico di Canale 5 e stando a quanto detto dall'esperto di Gossip Alberto Dandolo la brasiliana avrebbe con se un segreto e potrebbe aver mentito a tutti. Il giornalista scrive: “Tutti a chiedersi quale sia il segreto inconfessabile della bombastica brasiliana Beatriz Marino sbarcata nei giorni scorsi sull’isola dei morti di fama.

Ma soprattutto autori e produttori del reality ne sono a conoscenza? Ah, non saperlo”. Come specificato non è dato sapere quale sia il 'segreto'.

Anticipazioni Isola puntata 9 maggio

Intanto all’Isola dei Famosi i naufraghi continuano la loro lotta per la sopravvivenza e il 9 maggio 2022 tornerà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del reality.

Nella scorsa puntata, andata in onda venerdì 6 aprile, tre nuove naufraghe: Mercedes, Maria Laura e Fabrizia Santarelli, hanno fatto il loro ingresso in Honduras ma nella nuova puntata, solamente una di loro sarà salva, mentre le altre due si sfideranno in un televoto flash e, la perdente, dovrà spostarsi su Playa Sgamada. Per la prima volta in questa edizione ci saranno poi due leader, un uomo e una donna e, i concorrenti, dovranno affrontare due prove per conquistare il tanto ambito titolo.

Duello anch tra Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni, il vincitore si aggiudicherà una cena in riva al mare al tramonto. Le anticipazioni dell'Isola dei famosi del 9 maggio [VIDEO] rivelano che si scoprirà chi tra Laura e Lory dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada.