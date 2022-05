In occasione della semifinale di Amici 21, trasmessa sabato 7 maggio su Canale 5, Dario Schirone è stato eliminato. Su Instagram, Veronica Peparini ha speso parole di conforto per il 18enne. Inoltre, l'insegnante si è detta fiera e felice per il percorso svolto dal ballerino all'interno della scuola più famosa d'Italia.

Dario Schirone: parla la sua coach

Veronica Peparini ha sempre creduto nelle qualità di Dario Schirone. Per questo motivo al pomeridiano di Amici 21 aveva fatto di tutto per far ottenere un banco al ballerino di modern. Durante la semifinale del talent show di Maria De Filippi, l'insegnate era convinta che il suo allievo arrivasse alla fase successiva del programma.

Nel momento in cui non è stato così, la diretta interessata ha deciso di pubblicare un post, su Instagram, per esprimere il suo punto di vista.

La docente ha pubblicato uno scatto in cui comparare insieme a Dario Schirone. Nella didascalia, la diretta interessata ha spiegato di essersi preso un po' di tempo per metabolizzare l'eliminazione del 18enne. Poi, Veronica Peparini ha elogiato il suo allievo: "Posso dire di essere fiera, felice e orgogliosa di tutto il suo percorso". La diretta interessata ha espresso soddisfazione sul fatto che Dario sia riuscito ad arrivare all'ottava puntata del serale di Amici 21. A detta di Veronica, Schirone ha dimostrato di essere un ballerino di talento, intelligente ed educato: "Capace di affrontare ogni sfida con coraggio".

Il consiglio di Peparini

Nel proseguo del post, Veronica Peparini ha fatto un augurio speciale all'ex allievo di Amici 21: "Gli auguro di prendersi tutto ciò che desidera e merita". Inoltre, la docente si è augurata che Dario Schirone possa rimanere il ragazzo che ha conosciuto: "Con i suoi occhioni azzurri pieno di sogni".

Infine, l'insegnante di Amici 21 - rimasta senza ballerini per la finale del talent show - ha fatto un augurio a tutti gli allievi rimasti in gara.

Lo sfogo del ballerino

Terminata l'ottava puntata di Amici 21, i microfoni di Witty Tv hanno raggiunto Dario Schirone. Il 18enne ha rivelato di non essere pentito di nulla di quanto fatto all'interno della scuola più famosa d'Italia: "Non mi va di fingere che tutto vada bene". Per questo motivo non ha esitato a piangere nella semifinale di Amici 21, dopo l'ennesimo attacco ricevuti dalla maestra Alessandra Celentano.

L'ex allievo di Peparini ha ammesso che gli mancherà la "convivenza" con Sissi. Inoltre, gli mancherà cucinare per i suoi compagni di scuola ed essere ringraziato. Il ballerino ha confidato che tra le cose che gli mancheranno ci sarà il pianoforte: "Mi piaceva creare le cose da solo".