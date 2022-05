Lunedì 2 maggio 2022 tornerà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento dell'Isola Dei Famosi, il survivor game condotto da Ilary Blasi. Ad affiancare la conduttrice ci saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino nei panni di opinionisti, mentre invece in Honduras a rivestire il ruolo di inviato ci sarà Alvin. A oltre un mese dall'avvio del reality i naufraghi continuano a essere molto provati e, stando alle ultime anticipazioni, questa sera alcuni concorrenti verranno messi duramente alla prova e, i loro nervi, sottoposti a un forte stress emotivo.

Anticipazioni Isola lunedì 2 maggio

Stando alle anticipazioni dell’Isola Dei Famosi del 2 maggio 2022, rilasciate da Mediaset, questa sera ci saranno tante sorprese per i naufraghi. L'evento più atteso della puntata sarà lo sbarco di Beatriz Marino la quale, dopo il collegamento nella puntata di venerdì 28 aprile, sbarcherà sull’Isola, per un duro faccia a faccia con l’ex fidanzato Roger e la sua attuale fidanzata, Estefania Bernal. Non è da escludere che la permanenza sull’Isola della Marino possa prolungarsi, diventando addirittura una naufraga di questa edizione. Spazio poi a Edoardo e Alessandro Iannoni: i due avevano il compito di mantenere il silenzio in merito a due donne che sbarcheranno in Honduras, tra cui Mercedesz Henger.

A quanto pare, il silenzio non è stato mantenuto e, pertanto, lo spirito dell’Isola ha deciso di punire i naufraghi, ma ha deciso anche di offrire una sfida per scampare a una punizione.

I naufraghi si batteranno poi, tutti quanti, per una prova che determinerà chi sarà il primo nominato di questa nuova puntata. Ci sarà anche il verdetto del televoto che decreterà chi tra Carmen, Estefania e Blind dovrà abbandonare Playa Palapa alla volta di Playa Sgamada.

Proprio su quest’ultima spiaggia, le tre naufraghe Ilona, Lory Del Santo e Licia Nunez, dovranno affrontare un televoto flash e, una di loro dovrà definitivamente tornare in Italia. La puntata sarà poi ricca di prove leader, ricompense e alla fine le consuete nomination coordinate da Alvin. L’isola tornerà poi in onda venerdì 6 maggio 2022.

Sondaggi eliminato isola 2 maggio

Questa sera un naufrago dell’Isola dei Famosi tra Estefania, Carmen Di Pietro e il rapper Blind, dovrà abbandonare la Palapa per andare a stare su Playa Sgamada, la spiaggia di passaggio utilizzata dai naufraghi per rientrare in gioco o definitivamente in Italia. Il televoto aperto venerdì 28 aprile 2022 è in positivo e chiede chi si vuole salvare e, secondo i sondaggi, la naufraga più votata e dunque salva, dovrebbe essere Carmen Di Pietro. Ad avere la peggio invece, e ad abbandonare la Palapa, dovrebbe essere la modella Estefania Bernal. Non resta che attendere la puntata di lunedì 2 maggio 2022 per scoprire se andrà effettivamente così o meno.