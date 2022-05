Lunedì 9 maggio 2022 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi insieme a Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Durante l’ultimo appuntamento del programma, Roger Balduino ha violato il regolamento dell’Isola, ha infatti cercato di far recapitare, attraverso un medico della produzione, un bigliettino ad Estefania Bernal. Ilary, nel corso della puntata, ha bacchettato il naufrago per aver infranto il regolamento ma, al tempo stesso, ha deciso di consegnare il biglietto alla diretta interessata.

Tuttavia quest’ultima non ha gradito il gesto, criticando addirittura il naufrago.

Le parole di Estefania contro Roger

Ilary Blasi in diretta all’Isola dei Famosi ha fatto arrivare il biglietto di Roger ad Estefania, dove diceva che sentiva tanto la mancanza della modella, che non vedeva l’ora di rivederla e trascorrere nuovamente del tempo insieme. Tuttavia, Bernal non è sembrata colpita da questo gesto romantico, bensì ha iniziato a criticare il naufrago dicendo: “Ilary, ho letto il suo biglietto, ma non cambia quello che ho saputo. Laura mi ha raccontato delle cose che non mi sono assolutamente piaciute, mi ha detto un paio di cose non belle e ha fatto cose che non mi piacciono. Roger ha fatto dei brutti movimenti che non vanno bene e non mi sono piaciuti".

La naufraga ha poi iniziato a criticare il modello per essere andato contro il loro ex gruppo e contro Lory Del Santo, sostenendo che lui e Lory sono sempre stati amici sin dall'inizio del programma. Infine la modella ha poi ammesso di esserci rimasta male anche per alcuni discorsi di Balduino e la sua ex fidanzata Beatriz e che non vede l'ora di poter parlare con lui in merito a quanto accaduto.

Lo sfogo della ragazza si è concluso dicendo che lei si trova su Playa Sgamada senza la collana regalata dal naufrago, perché vuole del tempo per riflettere e che tutto potrebbe cambiare, anche i suoi sentimenti. Sicuramente a dare fastidio alla naufraga saranno stati i discorsi tra Roger e Nicolas, dove il naufrago diceva chiaramente di non amare Estefania e di provare ancora un legame per la sua ex Beatriz Marino.

Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire come si evolverà la storia d'amore tra i due concorrenti dell'Isola dei Famosi.

Ascolti isola puntata 9 maggio

La quindicesima puntata dell'Isola dei Famosi ha visto l'eliminazione da Playa Palapa di Laura Maddaloni e l'ingresso come concorrenti definitive di Mercedesz e MariaLaura, mentre invece la new entry Fabrizia, è sbarcata anche lei su Playa Sgamada. Nonostante le varie dinamiche, l'appuntamento dell'Isola dei Famosi di ieri sera ha totalizzato 2.528.000 telespettatori, con uno share pari al 18.8%. Ancora una volta a trionfare in termini di ascolti sono state le ultime due puntate di Nero a Metà, in onda su Rai 1, che hanno registrato 4.983.000 telespettatori e 23.4% di share il primo episodio, mentre il secondo ha tenuto incollati davanti al video 4.587.000 spettatori con uno share del 26.4%.