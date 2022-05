Martedì 10 maggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni che ha fornito il blogger Lorenzo Pugnaloni su questo appuntamento registrato qualche giorno fa, informano fan e curiosi del fatto che in studio tornerà una dama molto amata dal pubblico. Isabella Ricci sarà ospite del dating-show per annunciare le sue imminenti nozze con Fabio. Protagonisti della giornata, saranno anche Biagio e Alessandro, a centro studio per raccontare gli sviluppi delle loro ultime conoscenze.

Anticipazioni nuova puntata di U&D

La stagione 2021/2022 di U&D sta per concludersi, per questo la redazione ha deciso di aggiornare i telespettatori sulle storie d'amore che sono nate nei mesi scorsi tra i protagonisti del cast.

Il 10 maggio, ad esempio, Maria De Filippi accoglierà in studio un'ex dama che per circa un anno è stata considerata da molto l'antagonista numero uno di Gemma Galgani.

A qualche mese di distanza dalla sua ultima apparizione in tv, Isabella Ricci tornerà agli Elios per svelare come vanno le cose tra lei e il cavaliere col quale si è fidanzata in trasmissione. La relazione con il signor Fabio procede a gonfie vele, tant'è che i due annunceranno di essere pronti a diventare marito e moglie nel prossimo futuro.

Un'altra coppia che si è formata nel Trono Over, dunque, sta per convolare a nozze dopo un breve periodo di convivenza.

L'opinionista di U&D prende di mira Biagio

Tra i protagonisti della puntata di U&D del 10 maggio, ci sarà anche Biagio Di Maro.

Il cavaliere entrerà in studio dalla passerella e accompagnato dalle note di una canzone che Tina Cipollari ha scelto appositamente per lui. L'opinionista del dating-show, dunque, ha deciso di sostituire la sua solita "vittima" Gemma Galgani con il napoletano che da un paio di stagioni crea scompiglio tra le donne del parterre.

Maria De Filippi chiamerà al centro anche Alessandro Vicinanza: il ragazzo sta frequentando da un paio di settimane una dama e tra loro procede tutto per il meglio.

Le anticipazioni che circolano sul web da quando questo appuntamento è stato registrato, fanno sapere che nella puntata del 10 maggio si potrebbe parlare nuovamente di Ida e Riccardo.

Dopo essere stato messo all'angolo da Tina e dalla conduttrice, Guarnieri farà molti passi indietro nel rapporto con l'ex fidanzata, tant'è che lei preferirà concentrarsi esclusivamente su Marco (l'uomo col quale è stata paparazzata in un locale mentre c'era un intenso scambio di baci appassionati).

Dubbi sulle scelte dei tronisti di U&D

Un argomento che interessa particolarmente il pubblico di U&D, è quello che coinvolge i due protagonisti giovani del cast.

Visto che mancano poche settimane al finale di stagione del dating-show, sono sempre più vicine le scelte di Luca e Veronica.

Il romano è super indeciso tra le due corteggiatrici che sta frequentando da mesi (Soraia e Lilli), mentre la modenese fatica ad esprimere una palese preferenza tra i tre ragazzi con i quali sta uscendo da un po' di tempo (Matteo, Andrea e Federico).

I due tronisti, però, devono affrettarsi a fare chiarezza nei loro cuori perché nel corso delle prossime registrazioni saranno chiamati a prendere una decisione definitiva. I telespettatori sono più incerti che mai su come andranno a finire i percorsi di Salatino e Rimondi, tant'è che qualcuno non esclude che almeno uno di loro potrebbe non scegliere e tornare a casa da single.

Le puntate di Uomini e donne dovrebbero andare in onda fino a fine maggio (al massimo fino ai primi giorni di giugno), dopodiché inizieranno le vacanze estive e il programma darà appuntamento al pubblico a settembre.