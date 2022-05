“Ti abbiamo scoperto, hai violato il regolamento de L’Isola dei Famosi”. Nel corso della puntata del 9 maggio Ilary Blasi ha rimproverato Roger Balduino per aver provato ad aggirare i divieti imposti dalla produzione. Nessun escamotage per mangiare più cibo o vincere una prova ma il brasiliano ha tentato di inviare un messaggio ad Estefania Bernal che si trova su Playa Sgamada. Nello specifico il modello ha chiesto al medico che segue i naufraghi in Honduras di far recapitare la missiva alla ventiseienne. “Roger hai commesso un’infrazione e tu sai di cosa parlo” – ha riferito la conduttrice del programma televisivo di Canale 5 precisando che Balduino ha provato “a corrompere il dottore” per consegnare la lettera all’argentina.

Nonostante ciò la moglie di Francesco Totti ha precisato che non sarebbe scattata nessuna punizione a carico del trentenne. Subito dopo Estefania ha letto il messaggio ma ha anche precisato di essere molto arrabbiata con il compagno di avventura per essere andato contro Lory Del Santo e per alcune cose che ha detto Beatriz Marino durante il periodo di permanenza a Cayo Paloma.

Ilary Blasi rimprovera Roger: 'Hai tentato di corrompere il medico'

Roger Balduino ha violato il regolamento de L’Isola dei Famosi ma è stato graziato dalla produzione come riferito da Ilary Blasi nel corso della quindicesima puntata. Il brasiliano ha tentato di far pervenire un dolce messaggio alla ventiseienne alla quale si è legato sentimentalmente durante la sua permanenza in Honduras.

La conduttrice ha mostrato anche il contenuto della missiva diretta all’argentina. “Ciao Leoparua. Mi mancano i tuoi abbracci, i tuoi baci e dormire insieme tutta la notte”. Nicola Savino ha poi letto la parte scritta in spagnolo che si concludeva con “Bom bom love mia gostosa“.

Nonostante il rimprovero il modello, dopo essersi scusato, ha chiesto alla presentatrice del programma televisivo di Canale 5 se gli concedeva la possibilità di raggiungere Playa Sgamada per trascorrere alcune ore con lei.

Richiesta che è stata rispedita al mittente: “Ora non ti allargare, questa volta la passi liscia perché l’amore vince su tutto. Non fare il furbo con noi”.

Estefania delusa dal modello brasiliano: 'Tutto può cambiare in amore'

Il messaggio è stato fatto pervenire ad Estefania Bernal che ha apprezzato il gesto romantico di Roger Balduino ma ha anche precisato che alcuni comportamenti del modello l’avevano delusa.

“Non cambia nulla rispetto a quello che ho saputo da Laura Maddaloni” – ha sottolineato l’argentina puntualizzando di non aver gradito la presa di posizione del trentenne nei confronti di Lory Del Santo.

“È andata contro una persona che ha fatto parte del nostro gruppo. Lory è stata sempre una nostra amica e di Roger”. Estefania ha fatto notare che non indossava la collana che le ha regalato Balduino perché alcuni discorsi che ha fatto con l’ex, Beatriz Marino, non le sono piaciuti. “Tutto può cambiare in amore” – ha chiosato la 26enne in chiusura di intervento.