Qualche puntata fa, in diretta all'Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha scelto di ritirarsi dal gioco e di non accettare il prolungamento previsto fino al 27 di giugno 2022. Nonostante i vari tentativi fatti da Ilary Blasi e dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, Guendalina non ha accettato di rimanere, bensì ha scelto di rientrare in Italia dalla sua famiglia, lasciando solo sull'Isola suo fratello Edoardo. A distanza di qualche settimana dal suo rientro, molti si chiedono come mai Guendalina, Alessandro, Licia e Blind non siano stati invitati in studio.

A fare chiarezza è stata la stessa Tavassi.

Guendalina spiega perché non va in puntata

Molti fans dell'Isola dei Famosi, in particolare di Guendalina Tavassi, si chiedono come mai l'ex naufraga non è stata invitata in studio per presenziare accanto agli altri eliminati di questa edizione. Intervistata da FanPage, Tavassi ha spiegato: "Il contratto scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma. Quando l'Isola ha scelto di prolungare, ci sono stati forniti nuovi contratti con un prolungamento di un mese e mezzo che non ho firmato perché altrimenti non sarei potuta andare via. Chiaro che se volessero invitarmi, possono farlo".

Pare dunque che nessun contratto vieti agli autori dell'Isola di far rientrare in studio i naufraghi che hanno scelto di ritirarsi a contratto scaduto e non, come accaduto con Jeremias Rodriguez, prima della scadenza dell'accordo da loro firmato in precedenza.

Ascolti tv ventunesima puntata

Lunedì 30 maggio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi insieme a Vladimir Luxuria e Nicola Savino. La ventunesima puntata del reality ha visto Marco Melandri venire definitivamente eliminato dal gioco, l'infortunio di Roger, le varie prove ricompense e anche le nuove nomination.

I naufraghi di Ilary Blasi hanno totalizzato 2.453.000 telespettatori, ottenendo uno share del 19.09%, contro la nuova fiction in onda su Rai 1 dal titolo La Fortuna, che ha visto invece coinvolti 2.231.000 spettatori, con uno share del 13.30%. Ancora una volta l'Isola dei Famosi ha trionfato sulla concorrenza, confermandosi una delle edizioni di maggiori successo per il reality show condotto da Ilary Blasi e che, dopo anni di sofferenza, è ritornato in una nuova veste più fresca e divertente. Tutti questi fattori hanno fatto sì che la finale prevista per il 23 maggio si sia invece posticipata di oltre un mese, arrivando infatti a lunedì 27 giugno 2022.