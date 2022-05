Sabato 28 maggio, Clarissa Selassié sarebbe dovuta intervenire a Radio Radio nel programma di Giada Di Miceli. Durante la messa in onda del programma radiofonico, la conduttrice ha avvisato i suoi ascoltatori che la Principessa non sarebbe arrivata a causa di un forfait dato all'ultimo momento. Nel rispondere alle domande di alcuni fan, su Instagram, la 20enne ha fornito la sua versione dei fatti.

L'accaduto

In apertura di Non Succederà Più, Giada Di Miceli ha spiegato ai suoi fan che Clarissa Selassié non sarebbe intervenuta. La conduttrice ha precisato che gli imprevisti vengono sempre risolti dalla redazione, ma questo volta il forfait era arrivato per colpa della Principessa.

Stando alla versione della conduttrice di Radio Radio, la 20enne avrebbe detto di "no" all'ultimo perché non sarebbe stata messa a conoscenza delle domande. A quel punto Giada Di Miceli si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: "Non so cosa dirvi, le domande non le ho mai mandate a nessuno. Credo che le domande manco Belen le chieda...".

La replica della Principessa

Martedì 31 maggio, Clarissa Selassié ha attivato la funzione domande su Instagram. A quel punto un utente ha sostenuto che la 20enne abbia fatto bene a boicottare l'intervista per Non Succederà Più, perché rivolgono sempre domande scomode ai loro ospiti.

Anziché glissare, la diretta interessata si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

La Principessa ha esordito: "È sempre facile far passare una giovane donna per maleducata e indisponente". Stando al punto di vista di Clarissa, è ancora più facile dare della "capricciosa" a un membro della famiglia Selassié. Sulla base di quanto dichiarato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha proseguito: "Non mi sarei mai aspettata un dissing così da una professionista".

A tal proposito la 20enne ha precisato di non essere minimamente toccata dall'accaduto.

Tuttavia, Clarissa ha fatto notare che è troppo facile screditare lei e le sue sorelle.

La verità di Clarissa Selassié

La sorella di Lulù e Clarissa Selassié ha proseguito con il sfogo. Come raccontato dalla 20enne etiope, ci sarebbe un motivo sulla mancata ospitata a Non Succederà Più, all'ultimo momento.

Per ora la diretta interessata ha preferito non renderlo pubblico, ma appena possibile ha promesso ai suoi follower di vuotare il sacco su come siano andate realmente le cose con Giada Di Miceli e il suo staff.

La Principessa potrebbe parlarne in una diretta Instagram, visto che la conduttrice radiofonica ha promesso ai suoi ascoltatori che non inviterà mai più Clarissa Selassié nella sua trasmissione. Chissà se in futuro le due riusciranno ad avere un chiarimento.