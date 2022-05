L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2022, Laura Maddaloni, eliminata nel corso della sedicesima puntata del reality show, è tornata alla carica contro Vladimir Luxuria. Una volta tornata in Italia, Laura ha avuto la possibilità di avere un faccia a faccia con l’opinionista ma, ospite in vari salotti tv, ha continuato a condannare l’atteggiamento di Luxuria, sostenendo che, a causa delle sue battute, è stata svantaggiata.

Le parole di Laura contro Vladimir

Maddaloni, ospite da Barbara D’Urso, ha ribadito di esserci rimasta male quando Vladimir Luxuria ha esultato alla sua eliminazione, questo l’ha trovato di cattivo gusto e sleale.

A dare ancora più fastidio all’ex naufraga dell'Isola dei Famosi, sono state le parole di Vladimir e, a tal proposito ha rivelato: “Lei ha esagerato dal primo giorno. Le cose non leali non mi piacciono. Lei doveva dare solamente delle opinioni".

Laura ha poi continuato dicendo che lei sull’Isola si è ritrovata più volte costretta ad alzare la voce o difendere i propri principi, ma non per questo meritava di essere definita come aggressiva. Lo sfogo della moglie di Clemente Russo è andato avanti, dicendo: “Prima degli attacchi di Vladimir, sui social non vi era alcun pregiudizio nei miei riguardi, nemmeno un messaggio negativo. Quando lei ha parlato, c’è stata una grande risonanza negativa ed il pubblico ha cambiato dopo il suo giudizio.

Lei non sa chi sono, dal primo giorno all’ultimo era contro di me”. Ad ogni modo, il pubblico da casa sembra non aver avuto parecchia simpatia neanche per Clemente Russo, eliminandolo infatti alla prima occasione disponibile. Clemente dovrebbe essere già rientrato in Italia e fare il suo ingresso nella prossima puntata del reality show.

Laura difende Mercedesz e accusa gli altri naufraghi di fare del complotto

L’ex naufraga ha poi deciso di spendere anche una lancia a favore della nuova arrivata sull’Isola, Mercedesz Henger. Mercedesz, da quando Edoardo Tavassi ha iniziato a prendere le distanza da lei, anche il gruppo ha iniziato ad isolarla e a criticarla.

A tal proposito, Laura ha dichiarato di credere in Mercedesz, in quanto la reputa una ragazza vera e che non sta assolutamente fingendo interesse in Edoardo. Secondo Maddaloni, Henger è molto forte e sta subendo il fatto di essere entrata a pieno delle sue forze e per questo motivo otto naufraghi l’hanno nominata e, secondo lei, questo è puro complotto. Non resta dunque che attendere una nuova puntata dell’Isola dei Famosi prevista per venerdì 20 maggio 2022, per scoprire se Laura spenderà altre parole per Vladimir o per i suoi ex naufraghi, in attesa che Clemente rientri in studio.