Recentemente all’Isola dei Famosi sono arrivati dei nuovi naufraghi, tra questi c’è anche Gennaro Auletto. Il nuovo concorrente parlando con Guendalina Tavassi ha rivelato di aver notato notato un certo interesse da parte di Estefania Bernal.

Il commento del nuovo concorrente

Nei giorni scorsi in Honduras sono arrivati quattro nuovi concorrenti: Marco Maccarini, Pamela Petrarolo, Luca Daffrè e Gennaro Auletto. Quest’ultimo - nel corso di una chiacchierata con Guendalina Tavassi - ha fatto una riflessione su Estefania Bernal.

Scendendo nel dettaglio, il nuovo concorrente è convinto che la modella sudamericana sia interessata a lui.

In particolare Gennaro ha fatto notare che Estefania è una bellissima ragazza e ha aggiunto: “Se dovessi provarci palesemente sono sicuro che lei non mi direbbe di no, non ricevere il palo, credo”.

La versione della modella

All’inizio dell’Isola dei Famosi, Estefania Bernal si era avvicinata a Roger Balduino. I due avevano intrapreso una frequentazione, ma l’arrivo dell’ex fidanzata del modello brasiliano ha creato una frattura tra i due naufraghi. In un botta e risposta al vetriolo lo stesso Roger aveva accusato Estefania di avere studiato a tavolino la relazione in Honduras solo ed esclusivamente per visibilità.

Dopo la rottura, Estefania e Roger hanno intrapreso due percorso differenti. Tuttavia la modella è convinta che il compagno d’avventura sia ancora interessato a lei.

In particolare Bernal ha sostenuto che se dovesse intraprendere una storia d’amore con Gennaro Auletto, Roger potrebbe ingelosirsi: “Lui non sarebbe indifferente. Lui però non potrebbe dire nulla. Però farebbe la vittima per andare in finale. Adesso al momento non ho scelto nessuno dei due né Gennaro e né Luca. Certo io sono single e tutto può cambiare e succedere da un giorno all’altro“.

Estefania ha rivelato di non sapere ancora chi preferisce tra Gennaro e Luca: quest’ultimo, però, ha fatto intendere di non provare interesse verso la modella.

Edoardo Tavassi stronca Estefania e Gennaro

Nelle scorse ore, mentre Gennaro ed Estefania stavano facendo un bagno, Edoardo Tavassi ha espresso la propria opinione in modo piuttosto duro: "Con Gennaro la vedo bene, si palleggiano un neurone in due, palleggi del neurone tra lei e lui.

Gennaro vuole andarci, però per lei è una cosa di una finzione epica. Dai, fintissimo come con Roger".

Precisando: "Lei ha questo modo di fare per cui o crei una coppia o non vai avanti. Poi lui non capisce quello che dice lei e lei non capisce quello che dice lui. Questa ha fatto finta con Roger per due mesi e ora farà finta con lui. Sì dai è tutta una recita“.