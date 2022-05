Lunedì 2 maggio 2022 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Il reality show, condotto da Ilary Blasi insieme agli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, continua a creare molte dinamiche e ad intrattenere il pubblico da casa. Tuttavia i naufraghi, ormai impegnati da oltre un mese a sopravvivere in Honduras, iniziano ad essere stanchi e ad avere sempre di più i nervi tesi. Nell'ultimo appuntamento dell'Isola, Laura Maddaloni ha dimostrato un atteggiamento poco tollerante nei confronti dei giudizi di Vladimir, arrivando persino a minacciare il ritiro dal programma.

Isola, Laura minaccia il ritiro e sbotta contro Vladimir

Tutto è avvenuto durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda lunedì 2 maggio. Al termine di una prova, Vladimir Luxuria ha chiesto chi avesse minacciato Clemente e, fraintendendo, Laura ha iniziato ad accusare di pregiudizi l'opinionista. La moglie del pugile ha iniziato dicendo: "Basta, me ne voglio andare. È dal primo giorno che si è accanita contro di noi. Lei ricopre un ruolo importante e questo è un accanimento verso di me continuo". Tuttavia, la trasmissione è andata avanti e l'argomento è stato poi ripreso al momento delle nomination in Palapa. Recatasi nella posizione nomination, Laura ha confessato: "Mi ha dato fastidio l'accanimento che hanno usato, dove ogni volta mi fanno passare per una judoka aggressiva.

Da quando sono qui all'isola, non è mai passato un messaggio bello. Io sono anche madre di tre bambine, la mia vita scoppia di gioia, ma meglio invidia che pietà. Sono stanca, ogni volta vengo attaccata e lo capisco quando mi aggrediscono i concorrenti, perché lo fanno per strategia, ma non me lo aspettavo da Vladimir Luxuria.

Tu Vladimir sei come un arbitro e se continui a fischiare sempre a me, prima o poi condizionerai anche il pubblico". Sentendo queste parole, Vladimir ha pacatamente risposto di non avere alcun pregiudizio nei confronti della naufraga e di aspettarsi tutto da lei, perché può anche essere che durante il prossimo collegamento potrebbe dedicarle un canto di gloria.

Isola, puntata del 2 maggio ascolti

La puntata del 2 maggio dell'Isola Dei Famosi, ha visto lo sbarco sull'Isola di Beatriz Marino, ex fidanzata di Roger e il confronto tra i due. L'eliminazione da Playa Palapa di Estefania e il ritorno di Lory Del Sento mentre, a tornare definitivamente in Italia è stata Ilona Staller. Una puntata ricca di colpi di scena, sorprese e litigi, che ha visto coinvolgere 2.550.000 telespettatori, con uno share del 19%. A trionfare in termini di share è stata la serie Nero a Metà su Rai 1, che ha totalizzato 4.401.000 telespettatori e uno share del 25%.