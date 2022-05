Questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022 continua a riservare colpi di scena. Qualche puntata fa Mercedesz Henger ha fatto il suo ingresso nel reality dimostrando quasi subito un forte interesse per Edoardo Tavassi. Tra i due, nonostante l'iniziale complicità, le cose hanno preso poi una piega diversa ed Edoardo ha iniziato a prendere le distanze dalla giovane naufraga.

A sospettare del comportamento della figlia di Eva Henger è anche l’ex gieffina Selvaggia Roma, la quale su Instagram è intervenuta duramente contro la giovane naufraga.

L'accusa di Selvaggia a Mercedesz

L‘interesse di Mercedesz Henger per Edoardo ha suscitato alcuni dubbi da parte di alcuni personaggi e fra essi vi è anche l’ex gieffina Selvaggia Roma. La donna, qualche ora fa, ha fatto sapere su Instagram di essere a conoscenza di alcuni presunti segreti della giovane naufraga.

In particolare Selvaggia ha dichiarato: “Stai giocando male Mercedesz. Purtroppo stai recitando male e troppo in fretta. Vorrei sapere il tuo ragazzo cosa ne pensa. Ovviamente il tuo staff si è raccomandato dopo troppe accuse di dire che vi siete lasciati due giorni prima dell’Isola? Santo cielo come stati messi male. Guenda comunque si è accorta del tuo gioco forzato e non solo lei”.

Secondo quanto affermato da Selvaggia, in sostanza Mercedesz starebbe fingendo un interesse in Edoardo per pura visibilità, mentre in realtà sarebbe ancora fidanzata con un imprenditore di nome Fulvio.

L'Isola dei famosi: che cosa è successo nella puntata del 16 maggio

Lunedì' 16 maggio 2022 intanto è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, reality show condotto da Ilary Blasi, con Vladimir Luxuria e Nicola Savino nei panni di opinionisti.

L'appuntamento ha visto i naufraghi cimentarsi in varie prove; inoltre Blind ha perso al televoto contro Nick, Nicolas e Lory Del Santo, mentre Marco Cuculo è rientrato in Playa Palapa.

Durante la diretta, quattro nuovi naufraghi sono sbarcati in Honduras, si tratta di ovvero Marco Maccarini, Pamela Petrarolo, Gennaro Auletto e Luca Daffrè; mentre invece Clemente Russo è stato eliminato definitivamente dal gioco.

In studio non sono poi mancati i colpi di scena, come l'acceso battibecco che ha visto come protagonista Vladimir Luxuria.

A livello Auditel la diciassettesima puntata del reality è stata vista da 2.332.000 telespettatori, con uno share del 17.7% di share.