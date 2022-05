All’Isola dei Famosi tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi è nata sin dal primo giorno una grande complicità. Tuttavia, a poche ore da una nuova puntata, prevista per lunedì 16 maggio 2022, tra i due piccioncini è scoppiata una dura discussione, che potrebbe far saltare la nascente storia d’amore e di complicità tra i due naufraghi.

Isola, i primi battibecchi tra Edoardo e Mercedesz

Edoardo Tavassi è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più simpatici di questa nuova edizione dell’Isola Dei Famosi, riuscendo a mantenere il senso dell’ironia anche nei giorni più difficili in Honduras.

Dopo l’arrivo della bella Mercedesz, la quale ha dimostrato interesse nei confronti del naufrago, lo stesso Tavassi è diventato molto più attivo, simpatico, esuberante e voglioso di far colpo sulla Henger. Tuttavia, all’Isola dei Famosi, così come nella vita di tutti i giorni, non è sempre rose e fiori e, quando tutto sembrava proseguire per il meglio, tra i due naufraghi è scattata la prima litigata. Tutto è avvenuto quando Edoardo ha iniziato a parlare del rapporto con le sua ex fidanzate, dichiarando di essere rimasto in buoni rapporti con tutte e di aver addirittura fatto amicizia con alcune di loro. Questo argomento non è andato bene a Mercedesz la quale non ha condiviso il discorso del Tavassi ed ha iniziato a commentare negativamente, fino ad esplodere in uno sfogo, dicendo: “È per quello che stavo analizzando il tutto senza dire niente, sei tu che ti sei fomentato molto su questa storia, perché si vede che hai dovuto affrontare queste discussioni diverse volte.

Mi hai spiegato già questo tuo punto di vista, è inutile che me lo dici così a parole“. La naufraga si è dunque mostrata furiosa ed Edoardo ha deciso di fare un passo indietro e di non provocare ulteriormente la ragazza.

Anticipazioni puntata 16 maggio

Lunedì 16 maggio 2022 tornerà in onda su canale 5 un nuovo appuntamento dell’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi insieme agli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Durante l’appuntamento, quattro nuovi naufraghi faranno il loro ingresso in Honduras e si tratta di: Pamela Petrolo, Marco Maccarini, Gennaro Auletto e Luca Daffrè. Novità poi per gli abitanti di Playa Sgamada i quali dovranno lasciare la loro isola, alla volta di una nuova spiaggia di Cayo Cochinos e due di loro dovranno abbandonare il gioco e rientrare definitivamente in Italia, mentre invece due concorrenti rientreranno in gioco.

Per Carmen e Alessandro ci sarà invece una dolce sorprese, poiché in studio sarà collegata con loro l’amata Carmelina. Infine, si scoprirà chi dovrà abbandonare la Palapa tra Nick, Nicolas, Blind e Lory.